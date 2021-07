La dramática confesión de Abel Pintos que sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar: "Nunca hablé de esto"

Abel Pintos le hizo una dramática confesión a Andy Kusnetzoff, en el programa PH Podemos Hablar, que dio que hablar entre los televidentes. El impactante relato del cantante.

Durante el último programa de PH Podemos Hablar, que tuvo lugar el pasado sábado, Abel Pintos hizo una dramática confesión que sorprendió a Andy Kusnetzoff y los televidentes. El famoso cantante relató una triste historia de la cual se arrepiente y que, al día de hoy, no ha podido superar. "Nunca hablé de esto", expresó entre lágrimas.

En plena transmisión de Telefe, y ante la mirada de los restantes invitados como "El Coco" Sily, Magui Bravi, Néstor "Pipo" Gorosito y Denise Dumas, Abel Pintos se armó de valor y pasó al frente del fogón de PH Podemos Hablar. Con un poco de timidez, aunque también con ganas de contarlo, el reconocido artista indicó a qué día de su vida volvería: “Yo iría al día de mi comunión porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina. Perdón”.

¿Quién era Corina? Fue la duda de los famosos invitados y también de los televidentes. El cantautor abrió su corazón y reveló: “Una amiga de la infancia que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. La aclaración fue genial", sostuvo.

Abel Pintos se puso a llorar en PH Podemos Hablar.

Luego, Abel rompió en llanto por no haberle manifestado sus sentimientos a su amiga antes de que muriera: "Me dio un beso. Yo le di un beso y me dijo 'te quiero'. Y yo no sabía decir 'te quiero'. No la vi nunca más. Y la recuerdo cada día de mi vida". Andy, que intentó calmar y acompañar al cantante, le manifestó: "Seguro que en algún lugar ella lo sabe, Abel. Me gusta creer, me gusta creer en eso y seguro que es así".

"Te pegamos un abrazo desde acá que no podemos. Tomá un poco de agua", le sugirió el conductor del programa. El cantautor de folclore y pop latino se disculpó y también confesó: "Perdón, la bajé. No se me ocurrió otra cosa. Nunca hablé de esto". Y una vez más, Kusnetzoff lo acompañó en su dolor: "Se ve que en algún lugar apareció y hay una conexión".

Cómo le fue a Andy Kusnetzoff con PH Podemos Hablar en el rating contra Juana Viale en El Trece

Durante la noche del sábado 17 de julio, PH Podemos Hablar tuvo un buena marca: hizo 10, 1 puntos de rating en promedio en la pantalla de Telefe, por lo que Andy Kusnetzoff venció a Juana Viale. La conductora de El Trece alcanzó los 7,4 puntos en La Noche de Mirtha Legrand.