Abel Pintos sorprendió al folklore con una inesperada foto de su vida personal: "Somos"

Abel Pintos compartió en sus redes sociales una foto que sorprendió.

Abel Pintos es uno de los máximos exponentes del folklore argentino contemporáneo y, a pesar de eso, siempre fue bastante reticente a exponer su vida privada. Por ese motivo, un reciente posteo del músico junto a personas muy importantes en su intimidad llamó la atención de miles de sus seguidores.

El intérprete de canciones como La Llave y De Solo Vivir hace algunas semanas utilizó sus redes sociales para acercarles a sus fans la noticia de la llegada de una nueva hija suya al mundo; asimismo, en su último posteo compartió con sus seguidores una imagen junto a sus hermanos, con quienes hacía mucho no se mostraba en público. En el pie de foto de la publicación, Pintos aludió a la importancia de los vínculos fraternos.

"Somos hermanos, somos uno dividido en tres. Cada uno en su camino, escribiendo sus historias, pero con el mismo paso y el mismo pulso. Somos hermanos, es profundo e inevitable, eso el tiempo y la distancia lo saben. Los amo", escribió el folklorista en el epígrafe de su publicación. Como era esperable, los fanáticos del artista le dejaron sentidos mensajes en la casilla de comentarios: "Me hizo recordar a la foto de ustedes tres en Pinamar y me agarro una nostalgia de todo que ni te cuento" y "Hermosa foto. La vida me dio dos hermanas, y 6 primos hermanos con los cuales nos criamos como hermanos" son algunos de ellos.

Sorpresa en el folklore por el proyecto de La Sole, lejos de la música

El nuevo emprendimiento de La Sole se basa en la venta de remeras y musculosas con la tapa de su nuevo material discográfico estampada en el frente: se trata de una foto de ella con 15 años haciendo su icónico revoleo del poncho. "Con estas palabras recibieron a La Sole por primera vez en Cosquín, un viernes de enero de 1996, cuando con 15 años cantó por primera vez ante 10.000 personas que no la conocían. Hoy, casi 30 años después, Soledad celebra el camino recorrido con el disco “Que sea con suerte”, un viaje a través del tiempo donde retoma algunas de las canciones que han sido parte fundamental de su trayectoria. Y vos podés ser parte. ¿Te gustaría tener la remera oficial del disco?", reza el posteo de redes en cuestión.

Abel Pintos fue jurado de Got Talent Argentina

Abel Pintos habló de un estreno que pocos esperaban

Abel Pintos lanzó una versión de De Repente, hit de Soraya, hace algunos meses. Ésta se trataba de una apuesta inesperada por sus fan, a pesar de que en los últimos años el músico mostró una apertura mayor a la hora de abocarse a otros estilos musicales. Desde el lugar donde se grabó el videoclip de la canción, Pintos sostuvo: "Les mandamos un gran abrazo a todos. Hay mucha gente en el país que se ha venido, es un lugar para el que viene de afuera medio inhóspito. Es en el monte, donde yo nací, pero en el día del festival es un pueblo, se ven muchos kioscos, se lo ve grande, realmente como si fuese una ciudad", dijo Pintos en diálogo con TN. Y sumó: "Yo funcioné como intérprete durante muchos años. Después de empezar a escribir mis canciones, igual también cada tanto hice alguna otra versión, y la verdad es que siempre que hago las hago se terminan convirtiendo de alguna manera, por alguna razón u otra, en canciones especiales dentro del repertorio".