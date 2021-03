Viviana Canosa se sacó en vivo y atacó a Víctor Hugo Morales

Canosa se sacó en vivo y atacó a Víctor Hugo Morales, que la criticó por antivacunas y antifeminista

Tras el insólito y repudiable pase entre Viviana Canosa y Luis Novaresio, en A24, se generó una crítica generalizada en redes sociales. Este martes, el pase se volvió a repetir y ambos se mostraron sorprendidos por lo ocurrido luego del debate que se dio en vivo. Si bien comenzaron hablando sobre el escándalo por la vacunación en la Ciudad, rápidamente la conductora decidió dejar un mensaje: "Quiero decir que el relator del relato me dijo 'antifeminista', 'antiderechos' y 'antivacunas'. Víctor Hugo, para mí, que vos digas todo eso es una medalla enorme que me pongo en el corazón, gracias".

Frente a estos dichos contra Víctor Hugo Morales, quien se refirió a la polémica periodista en un extenso editorial, Novaresio le preguntó por qué el mote de "antivacunas" y la conductora se hizo la desentendida, expresando que desconocía la razón. "Qué se yo, viste. Aparte, ¿por qué todo lo demás? Antiderechos, no soy. Antivacunas, no soy. Y anti-feminista, tampoco. Pegarme a mí para ellos es como... Claramente a Víctor Hugo no lo respeto". Vale recodar que Canosa marchó contra las vacunas y hasta promovió la toma de dióxido de cloro en vivo, compuesto que luego causo muertes en la Argentina.

Sin mostrar ningún tipo de respeto, tal como se caracteriza para hablar en televisión, Canosa disparó: "No me he metido nunca con él, no recibo sobres, no dije que Kirchner era un chorro y a los cinco minutos, no sé qué pasó en el medio y el tipo de repente se hizo recontra mega Nestorista. Es el gran relator del relato. Son esas cosas que pasan en los medios que, bueno, está bien, tendrá su público y me parece genial. Es el mejor piropo que me puede decir, ocúpese de su vida, sus cosas y siga hablando de Magnetto pero a mí no me moleste". Y sumó: "Del panqueque uruguayo, no me sorprende nada".

Tanto Novaresio como Rosario Ayerdi, panelista del programa del primero, mostraron su enojo y malestar por el discurso egoísta realizado por Canosa en la noche del lunes. Aún así, a pesar de esto, buscaron mostrar que estaba todo bien entre las partes en el pase del martes. "La verdad, me da vergüenza ajena. Ahora quiero ver a las feministas defendiéndome... Pero bueno, eso no importa, no va a pasar y tampoco lo necesito. Qué vergüenza que Víctor Hugo me dedique a mí... Que me diga todo eso, ¿desde qué moral? Con qué soltura, estoy sorprendida", agregó.

Chicaneando a los medios de comunicación que se hicieron eco de lo ocurrido, la conductora dijo: "Parece que nuestro pase de ayer fue muy polémico, titular en todos lados. No están acostumbrados a que la gente piense distinto". Y sentenció, orgullosa de sí misma, con respecto al tema: "Siempre agarran algo de mí, pueden hablar y decir lo que quieran. Tengo mis argumentos, me siento súper sólida en lo que digo y pienso. Soy genuina, no transo con el poder de turno como ha hecho él".