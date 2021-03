Una vez más, Viviana Canosa dio que hablar en la televisión argentina por un comentario absolutamente repudiable. En el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó un repudiable comentario machista en la pantalla de A24. Sus compañeros del canal Luis Novaresio y Rosario Ayerdi estallaron de furia y la dejaron en ridícula en pleno aire.

Con un discurso sumamente egoísta y cargado de bronca, Canosa cuestionó el feminismo y manifestó: "No hace falta ser madre para parir. Vos te vas pariendo a vos mismo. A veces podés tener hijos, a veces no, pero vos te vas pariendo. Cuando vos te vas pariendo, la que se empodera sos vos. Yo no necesito que ningún presidente, ministra o compañera de cualquier color me empodere. Yo me empodero porque me siento libre".

Rosario Ayerdi, quien acompaña a Novaresio en el programa, frenó a la verborrágica periodista y le manifestó: "Sí, está buenísimo que Viviana no necesite del Estado ni de nadie que la empodere. Hay mucha gente que necesita del Estado. Las mujeres sufrimos violencia y desigualdades". Y fue ahí cuando Canosa la interrumpió y acotó: "Los hombres también (NdeR: sufren)".

Intentando finalizar con su mensaje, Ayerdi resaltó que la movilización del feminismo es fundamental para exigir políticas que inciten a que se termine la violencia de género en el país: "Casi una mujer muere por día en la Argentina. Bienvenida esta marcha, bienvenido si se politiza, bienvenido si sirve sólo para que una mujer deje de sufrir".

En esta oportunidad, Viviana Canosa indicó: "Perdón, lo comparto absolutamente". Sin embargo, volvió a desbarrancar con un comentario sumamente indignante: "¿Vos creés que los hombres no sufren?". En esta oportunidad, Novaresio intervino y respondió -al unísono- con su colega: "Sí, pero qué tiene que ver una cosa con la otra?".

El momento de la pelea entre Viviana Canosa y Rosario Ayerdi durante el programa que conduce Novaresio por A24:

Canosa comenzó a desesperarse y, una vez más, emitió una frase insólita: "Si no estamos como que nosotras (NdeR: las mujeres) somos las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. No hablo por mí, hablo en general". Ayerdi la volvió a frenar y le marcó la cancha: "Hay una víctima por día de femicidio, casi. Una mujer muere por día en la Argentina".

Molesta, la conductora le respondió: "Sí, ¿y cuántos hombres mueren?". Rosario fue tajante: "Muchísimos menos". Y Canosa volvió a insistir: "¿Estás segura?". Finalmente, y para darle un final épico a la conversación, la compañera de Novaresio no le tuvo más piedad y la dejó muy expuesta: "Sí, hay estadísticas".