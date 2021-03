Desde hace algunos meses, Viviana Canosa ha dado que hablar por sus escandalosos programas en televisión. La conductora, quien pasó de El Nueve a A24 debido al bajo rating que venía consiguiendo, se dedica a apuntar tan sólo contra el Gobierno de Alberto Fernández; mientras que del macrismo no dice absolutamente nada. Curiosamente, en las últimas horas, ofreció una entrevista en la que reveló que le tiró onda a un famoso político cercano a Mauricio Macri.

Durante el programa Intratables, emitido por América TV, el conductor Fabián Doman le manifestó: "Te inventan muchos romances". Inmediatamente después, Canosa reaccionó y comentó: "Un día entré a mi casa hace poco y me enteré que tenía un romance con Berni. ¡Casi me infarto! Si me inventan un romance no me lo tomo con humor porque no soy de tenerlos".

Luego, la periodista decidió abrir su corazón y contar que está soltera: "Hace un montón que no estoy con alguien. Cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Me relacionaron con alguien que solo había buena onda porque me ayudó con un viaje a Haití. Y con Alberto Fernández pasó lo mismo, le hice 9 notas".

Sin embargo, el momento más picante de la entrevista se dio cuando la conductora reveló que, tiempo después de haberse separado de Alejandro Borensztein, intentó conquistar a un político macrista: "A mí un político me gustó y no me dio bola nunca. Se lo dije y le hago el chiste siempre". Luego de ponerle un poco de suspenso a su testimonio, indicó: "¡Es Pichetto!".

Acerca de Miguel Ángel Pichetto, quien fue candidato a vicepresidente de Macri en las elecciones presidenciales de 2019, Viviana Canosa señaló que tuvo la oportunidad de llenarlo de elogios de manera personal: "Me encanta y me encantó siempre. Lo cuento porque es el único político que me gusta. Le dije 'me encantás' y también se lo dije a su secretario. Él se ríe, es un señor".

En un debate por los vacunados VIP, Aníbal Fernández fulminó a Viviana Canosa durante una entrevista:

Anibal Fernández se cansó de responder las chicanas de Viviana Canosa para desprestigiar al Gobierno. Durante el programa Viviana con vos en A24, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) habló sobre el escándalo de las vacunaciones VIP, destrozó a la oposición y pidió que "dejen de molestar" a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Canosa le consultó sobre el escándalo de las vacunaciones VIP e hizo principal hincapié en la vacunación a la secretaria de Martín Guzmán. "No, me parece lo más acertado posible", opinó Fernández y se justificó: "Hacen cuatro viajes al exterior los próximos días, vos crees que no tienen que ser vacunados? Todo el gabinete debería haber estado vacunado. Son los que están viajando y los que analizan esa situación y recomendaron la vacunación, por qué no se van a vacunar". Y Canosa opinó: "Para mí es inmoral". Pero luego, Fernández le marcó la cancha: "No es inmoral, es correcto. Quisieron hacer un show por 70 vacunas. Agarramos la lista y 50 están justificadas".