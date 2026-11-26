El brownie concentra en cada bocado un sabor chocolatoso intenso que despierta emoción inmediata. Con sus clásicos bordes firmes y un centro húmedo que se derrite en el paladar, es uno de los postres favoritos de muchos. Su magia crece cuando suma el crocante de las nueces o avellanas, el contraste térmico con helados cremosos, el dulzor del dulce de leche o el guiño de un caramelo. En Buenos Aires, distintos espacios reinventan este clásico para la merienda o el postre, jugando con porcentajes de cacao, texturas y porciones generosas.
Restaurantes en Buenos Aires con grandes brownies
-
La Vicente López: con tradición pastelera desde 1905, ofrece su brownie en formato mini gateaux hecho con chocolate Callebaut y nueces nacionales, cortado con dulce de leche al centro, cubierto con chocolate templado y rematado con merengue italiano. También propone una variante con Nutella, nibs de cacao y avellanas fileteadas. Queda en Av. Maipú 701, Vicente López (@lavicentelopezrestaurant).
-
Malcriado: prepara su brownie con chocolate Águila, cacao y nueces, horneado a 180 °C por unos 30 minutos para mantenerlo húmedo por dentro. Se sirve tibio junto a helado de crema americana en sus sedes de Martín Fierro 3290, Parque Leloir, y Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall, Tortuguitas (@malcriado_fuegosyvinos).
-
Merienda: frente a la plazoleta William Morris, destaca su brownie Melba con chocolate amargo al 75% y galletitas Melba trituradas para aportar crocantez en cuadrados individuales. También sale como Tibio Brownie Melba con helado de vainilla, en su salón o mesas al aire libre de Uriarte 2106, Palermo (@merienda.ar).
-
Del Río Cantina: en esta cantina de barrio con locales en Av. García del Río 2957, Saavedra, y Av. Congreso 5702, Villa Urquiza (@delriocantina), el brownie de chocolate semiamargo protagoniza la Copa del Río. Llega en trozos con dulce de leche, helado de crema, merengue, banana fresca, caramelo salado y nueces.
-
Ostende: este bodegón costero de Colegiales, inspirado en los veranos ochentosos en la costa, sirve su brownie tibio con chocolate al 70%, helado de crema americana, caramelo salado y nueces tostadas. Se ubica en Virrey Loreto 3303, Colegiales (@ostende_ba).
-
Bulebar: en Avenida Garcia del Rio 2969, Saavedra (@bulebarok), su Copa Oreo lleva una base de brownie húmedo con capas de crema de Oreo, dulce de leche, merengue y caramelo salado, a completar con maní o tropezones de chocolate Block.