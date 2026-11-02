Queda a una sola hora de CABA y será la sede de la Fiesta del Dulce de Leche: tocarán Los Palmeras y La Konga

Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga serán los encargados de cerrar cada una de las tres jornadas de la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se realizará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en Cañuelas. El evento, que se desarrollará en paralelo a Expo Cañuelas, busca poner en valor la tradición lechera de la región y ofrecer una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y producción local. La organización está a cargo del gobierno municipal y espera recibir a miles de visitantes durante el fin de semana largo.

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La grilla de artistas

La apertura estará a cargo de Los Palmeras el viernes 13, con su repertorio de cumbia santafesina. El sábado 14 será el turno de Destino San Javier, que llevará al escenario su propuesta de folklore argentino. El domingo 15, La Konga protagonizará el cierre con su cuarteto característico. Además de las figuras principales, artistas y bandas locales participarán en los distintos escenarios de la exposición, lo que permitirá que el evento combine géneros diversos y dé espacio tanto a nombres reconocidos como a talentos del distrito.

Dónde se realiza y cómo llegar

El Predio Ferial está ubicado sobre la Ruta Nacional 205, cerca del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas, y cuenta con diez hectáreas destinadas a stands, escenarios, gastronomía, estacionamiento, sanitarios y servicios de asistencia y seguridad. Para quienes viajen en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto insume aproximadamente una hora: se toma la Autopista 25 de Mayo, se continúa por Dellepiane y Riccheri, y luego se enlaza con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. El predio se encuentra a metros del acceso desde la autopista, por lo que se recomienda verificar el estado del tránsito y consultar previamente las opciones de estacionamiento.

Qué ofrece la fiesta más allá de la música

Expo Cañuelas reunirá a empresas, industrias, comerciantes, establecimientos educativos, emprendedores e instituciones que presentarán productos, servicios y proyectos. También habrá propuestas gastronómicas y espacios dedicados al turismo, la cultura y la actividad agroindustrial. Uno de los momentos centrales será el tradicional concurso que distinguirá a los mejores dulces de leche. El público podrá recorrer puestos de productores de la provincia, conocer variedades, participar de degustaciones y elegir sus favoritas.

La historia detrás del evento

Cañuelas es conocida como la Cuna Nacional de la Industria Lechera, una tradición que se remonta a 1889, cuando Vicente Lorenzo Casares fundó La Martona, considerada una empresa pionera en la industrialización de productos lácteos en el país. Con el paso de los años, esa actividad productiva convirtió a la ciudad en un punto de referencia para el sector y contribuyó a su identidad cultural. La Fiesta Provincial del Dulce de Leche nació como un homenaje a ese legado y hoy se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la región. Bajo el lema "Producción, Identidad y Encuentro", el evento promete mostrar la diversidad productiva y cultural de Cañuelas y su partido, que según el censo de 2022 cuenta con 70.684 habitantes.