Los 3 cortes de pelo más elegantes para darle volumen al pelo fino esta primavera

El cabello fino y liso puede perder volumen con facilidad, pero un buen corte ayuda a crear movimiento, aportar cuerpo y conseguir una melena con más densidad visual. Esta primavera 2026, las tendencias capilares apuestan por formas estratégicas, capas bien trabajadas y largos que favorecen sin exigir demasiado tiempo de peinado.

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La clave está en adaptar cada propuesta a la textura y la cantidad de pelo. Como señala en CLARA Ana Martínez, education manager de Oh my Cut!, "buscaremos cortes con movimiento y ligereza, pero no significa que tengamos que hacer capas muy extremas, sino que la clave estará en colocarlas estratégicamente para conseguir movimiento sin perder densidad”.

3 cortes en tendencia para esta primavera 2026

1. After bob, el corte sofisticado que aporta cuerpo

Con un largo que cae entre la mandíbula y el comienzo del cuello, el after bob es una alternativa elegante para quienes buscan una melena corta con estructura. Su longitud ayuda a evitar que las puntas se vean demasiado finas y permite conseguir una silueta definida sin renunciar a un acabado natural.

Cortes de pelo en tendencia para esta primavera 2026.

La estilista Noelia Jiménez destaca su espíritu práctico: "Se trata de un corte que rompe con la idea de que el cabello debe lucir perfecto al salir del salón. Apuesta por una belleza más relajada y realista, en la que la forma acompaña el crecimiento natural del cabello y permite que la melena siga funcionando semanas después sin necesidad de retoques constantes".

2. Shaggy, movimiento y textura sin perder naturalidad

El shaggy es ideal para quienes quieren darle dinamismo al pelo liso y fino. Sus capas aportan ligereza y ayudan a crear una apariencia más voluminosa, especialmente cuando se trabajan alrededor del rostro y en la parte superior de la cabeza. "Destaca especialmente por su movimiento, sus capas y su capacidad para potenciar la textura natural del cabello”, explica Ana Martínez, de Oh my Cut!. Para conseguir un resultado favorecedor, conviene evitar un desfilado excesivo que pueda restar densidad a las puntas.

Cortes de pelo en tendencia para esta primavera 2026.

3. Pixie, un corte corto con volumen en la coronilla

Para quienes prefieren llevar el pelo corto, el pixie puede ser una excelente opción. La clave está en conservar cierta longitud en la parte superior y trabajar las capas de manera controlada para levantar las raíces y crear volumen en la coronilla. Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni, advierte que “no todos los pixies funcionan igual”. Si se descarga demasiado el cabello fino, explica, “podemos conseguir justamente el efecto contrario”. Por eso, la mejor elección es aquella que respeta la densidad natural del pelo y permite mantener una forma elegante con poco esfuerzo.