12 propuestas de Buenos Aires que son un éxito para salir a comer sándwich

El sándwich ocupa un lugar central en la gastronomía cotidiana debido a su marcada versatilidad. Funciona tanto como una solución rápida para cualquier comida, y también como una propuesta elaborada donde convergen panes de masa madre, carnes marinadas o ahumadas a fuego lento, vegetales frescos y aderezos de factura artesanal.

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Con motivo del Día Mundial del Sándwich que se celebra cada 3 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores despliegan un mapa gastronómico diverso con alternativas para todos los gustos, abarcando desde recetas icónicas de la tradición argentina y bodegones hasta preparaciones de inspiración internacional.

Sándwiches recomendados en Buenos Aires

Café Mishiguene: especializado en sabores de la cocina judía y de Medio Oriente, combina panes como pletzalej, bagels, pan de campo y pita. Sobresalen los sándwiches de pastrón, el bagels con lox de trucha, el schnitzel de pollo en pan de campo y los arayes de kebab de cordero en pita. (Cabello 3181, Palermo; Arcos 1521, Belgrano; Av. Congreso 1602, Núñez).

KANKA Cocina: Marien Hernández y Hernán Méndez llevan a la capital el emblemático sándwich de milanesa tucumano en pan con marinada de cuadril o riñonada. Por el Día del Sándwich, del 4 al 9 de noviembre ofrecen sus sándwiches con vermut Lunfa. (Av. Dorrego 1681, Palermo).

Sándwich tucumano. (Crédito de foto: Kanka Cocina)

Mondongo & Coliflor: esta cantina prepara sándwiches tamaño XL en ciabatta de masa madre con rellenos potentes de milanesa, bife de chorizo con mayonesa de chimichurri, bondiola con queso y cebolla caramelizada, pollo César y choripán tradicional o con provoleta. (Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco).

Alicia y el Gato: ofrece variedades en brioche de masa madre, bagels, ciabattas y baguettes de elaboración propia. Destacan el bagel de salmón ahumado, la ciabatta de jamón crudo con stracciatella, el roast beef con lactonesa de tomate y la opción vegetariana de portobellos confitados. (Espinosa 79, Caballito).

Umbral: inspirado en la gastronomía francesa, utiliza baguettes y pan de molde para clásicos como el Brie-Jambon Moutarde, el Chèvre-Miel con queso de cabra y nueces, el tradicional Croque-Monsieur y opciones de salmón ahumado o roast beef, servidos con chips artesanos. (Vallejos 4312, Villa Devoto).

Croque Madame Palacio Paz: en un marco arquitectónico histórico, sirve los clásicos Croque Monsieur y Croque Madame, junto a nuevas opciones de temporada como el sándwich veggie en pan brioche con vegetales asados y humus de lentejas, o el de salmón ahumado con pickles de pepino. (Av. Santa Fe 750, Retiro).

Lisboa Cantina: ubicado en el Club Ferro Carril Oeste, revaloriza la comida de club de barrio con un abundante sándwich de milanesa completo, una versión de pollo frito rebozado en copos de maíz con cheddar y pepino, y el clásico Francés de jamón crudo, tomate y rúcula. (Federico G. Lorca 350, Caballito).

Ciro: su propuesta hace foco en panes italianos de textura aireada como focaccias rellenas de mortadella, pesto y stracciatella, cornetto caprese, ciabattas de prosciutto crudo o jamón cocido, y preparaciones tradicionales de milanesa o lomito con papas fritas. (Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo).

Focaccia de mortadela pesto y strachiatella. (Crédito de foto: Ciro)

Café Mulé: situado frente a la laguna de Chascomús, tiene alternativas para todo el día que van desde la baguette de pollo con cheddar y la ciabatta vegetariana de milanesa de berenjena con alioli de ajo, hasta tostados de chipá y mini brioches integrados a su servicio de brunch. (Av. Costanera N° 4, Chascomús).

A Coruña: con el sello de las cantinas españolas, sirve bocatas acompañadas con papas fritas. Las opciones incluyen rabas con alcaparras y alioli, jamón crudo con aceitunas, tortilla con chorizo colorado, y buñuelos de espinaca con mayonesa de pimentón para maridar con vermut o sidra. (Irigoyen 1801, Versalles).

Bocata de tortilla. (Crédito de foto: A Coruña)