Con entrada gratuita y a 50 minutos del Obelisco: llega el Festival de la Gastronomía Italiana con más de 80 stands y música al aire libre.

La gastronomía, la música y las tradiciones italianas serán protagonistas de una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana, que se realizará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026 en la ciudad de La Plata. El evento es de entrada libre y gratuita y reunirá más de 80 stands gastronómicos, espectáculos culturales, clases de cocina en vivo y propuestas para toda la familia.

{{{htmlAmp}}}

Este año, tendrá lugar en el Parque Alberti, ubicado en la avenida 25 y calle 38, durante el fin de semana largo de noviembre, a unos 50 minutos del Obelisco. La propuesta busca recrear una pequeña Italia al aire libre, con sabores de distintas regiones de la península y actividades para conocer su cultura. Es un plan ideal para hacer en esta primavera y disfrutar del aire libre, comida deliciosa y música.

El festival, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y declarado de Interés Municipal, celebrará su novena edición. En encuentros anteriores, la convocatoria superó los 30.000 asistentes, por lo que este año los organizadores preparan una programación con una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales.

Más de 80 stands con comidas típicas italianas

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico, donde los visitantes podrán probar especialidades tradicionales de distintas regiones de Italia. Entre las opciones anunciadas se encuentran la pizza napolitana, las pastas artesanales, la porchetta y los panzerotti. La propuesta también incluirá alternativas dulces, como tiramisú, sfogliatella, cannolis sicilianos y helados artesanales.

Además, habrá un mercado de productores con quesos, fiambres de campo, salames y chacinados, tanto para degustar durante el recorrido como para comprar y llevar a casa. A esto se sumarán bodegas boutique nacionales, maridajes con vinos italianos y barras de gin artesanal premiado, que completarán la oferta de sabores.

Llega el Festival de Gastronomía Italiana, a solo 50 minutos de CABA y con entrada libre y gratuita.

Cocina en vivo, música y danzas tradicionales

El festival no estará dedicado únicamente a la gastronomía. Durante las tres jornadas también habrá clases magistrales de cocina en vivo con referentes del sector, entre ellos el chef David "El Tano" Veltri, quien compartirá distintas preparaciones y conocimientos sobre la cocina italiana y la dieta mediterránea.

En el escenario principal se presentarán espectáculos musicales, danzas típicas de distintas colectividades italianas y shows multimedia. La programación también contempla seminarios culturales, talleres de cerámica y espacios informativos sobre la enseñanza del idioma italiano y el turismo en las regiones de origen de la península. Para quienes asistan en familia, habrá juegos para los más chicos, sorteos de viajes y diferentes premios para los participantes.

Cuándo y dónde es el Festival de la Gastronomía Italiana

La novena edición del Festival de la Gastronomía Italiana se realizará durante tres días en La Plata: