Por qué usar desodorante de noche.

El uso del desodorante se encuentra reservado después de una que persona se toma una ducha o cuando se cambia para salir a la calle para realizar alguna actividad. Aunque algunas marcas señalan que hay un tercer momento que es considerado ideal para hacer uso del producto y expone a la noche como una nueva costumbre a adoptar.

Está claro que usar estos productos cuando una personas se encuentra sin bañar y tras realizar una actividad física no es para nada recomendable, debido a que no tendrá el mismo efecto y no es aconsejable para tapar el olor a la transpiración. Lo último es una creencia bastante erronea que muchas usuarios repiten, y que justifican a partir del aroma que se desprende del producto.

"Teoría: todos en algún momento tuvimos este desodorante de Messi", expresó Spurstottenham_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen expone que se trata de una fragancia para niños y niñas que es edición especial, debido a que la misma viene decorada con la camiseta que el capitán de la Argentina usaba en el Barcelona. El olor que desprende el producto no tiene efecto alguno, sino la aplicación y en el contexto ideal.

Las principales recomendaciones que dan los médicos como también las empresas encargadas de fabricar estos productos es que la aplicación de la sustancia debe hacerse en dos momentos clave. Uno es después de haber tomado una ducha, ya que la piel se encuentra limpia y no hay rastro de olor a transpiración. Mientras que la segunda se vincula con los minutos previos al iniciar una actividad física. No importa si es una que demanda un gasto menor o mayor de energía.

Aunque hay una tercera consideración que pocos conocen. "El momento previo a ir a dormir es uno de los mejores para aplicar desodorante o antitranspirante. Esto se debe a que tu temperatura corporal baja y las glándulas sudoríparas están menos activas durante la noche, lo que le da a la fórmula la oportunidad de realmente actuar", expresan desde Dove. La única opción a descartar es que el producto no contenga alcohol porque puede generar una irritación en las axilas.

¿Cómo limpiar las manchas en las axilas?

Algunos producto destinados a proteger a las personas de la transpiración puede generar que las prendas de ropa queden manchada en la zona de las axilas. Esto provoca que la prenda quede descartada porque muchas veces no alcanza con un simple ciclo de lavado en el lavarropas. Sin embargo, un pequeño tutorial permite recuperar su estado original.