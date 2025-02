¿Cómo lavar la carne puede afectar al sabor antes de colocarla en la parilla?

Por qué no se lava la carne antes de cocinarla

Al momento de organizar una reunión es bastante común que en la Argentina lo primero se piense es en llevar a cabo un asado, debido a que se trata de algo más que sentarse a comer un buen pedazo de carne. Son varios los métodos que se aplican para la cocción de los trozos, pero uno recomienda lavarlos con agua antes de colocarlos sobre los fierros.

Hay una gran cantidad de variables a considerar al momento de colocar un poco de carne a la parrilla, porque no todos siguen los mismos procedimientos para encontrar ese sabor que tanto desean. Algunos deciden colocarse una elaboración especial de especias a los cortes, mientras que otros optan por un proceso de lavado que despierta bastante curiosidad.

"Ahí está, lavando el asado", expresó una mujer mientras filmaba a un hombre como sumergía en agua un pedazo de un costillar. Esto generó bastante dudas sobre la decisión que ejecutó, debido a que solo alcanza con sacar los cortes de la heladera un rato antes de exponerlos al calor de las brazas. No hay recetas que indiquen este tipo de procedimiento.

"Porque la salinidad del agua le da un sabor diferente", expresó una persona en la caja de los comentarios. Aunque claro está que dicho efecto no se mantendrá por mucho tiempo, ya que el fuego provocará que los minerales se vayan descomponiendo. No obstante, son muchos lo que mencionan que no se trata de una acción que deba realizar de forma obligada e incluso manifiestan que no se repita.

¿Por qué no lavar la carne?

Los expertos de la cocina y personal de los frigoríficos recomiendan no hacer el lavado de la carne en caso de que la misma se haga en la pileta de la cocina. "La contaminación cruzada existe y sin saberlo, puedes transmitir enfermedades por las bacterias o gérmenes de ciertos alimentos, es por eso que el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención sugiere no lavar la carne cruda antes de cocinarla, ya que esto, puede propagar bacterias en las superficies de tu cocina como tarjas, utensilios para cocinar o alimentos cercanos", expresan desde Carnes Ramos.

¿Cómo calcular la carne para el asado?

Al momento de pensar en la elaboración de un asado, se debe considerar que no todas las personas comen lo mismo. Otro detalle que se suele pasar por alto es que las guarniciones y el pan siempre quedan relegados, pero una buena selección podría generar que sobre carne y se haya cocinado de más o que falte y los presentes tengan hambre.