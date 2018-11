Aníbal, sobre Cristina y las elecciones 2019: "La yegua también va a trotar"

El ex jefe de gabinete habló con Roberto Navarro sobre la actualidad del peronismo y el gobierno de Macri.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Aníbal Fernández se refirió a la interna del peronismo y allí dejó abierta la puerta a una eventual postulación de Cristina Kirchner para las elecciones 2019. "La yegua también va a trotar", recalcó.

El ex jefe de gabinete elogió a los posibles candidatos el año próximo, entre los cuales nombró a Agustín Rossi, Alberto Rodríguez Saá, Felipe Solá y hasta Miguel Ángel Pichetto. Pero aclaró: "Todos los que quieran entrar a la carrera, que empiecen a trotar. La yegua también va a trotar".

Embed

Y pidió alguien "avezado y con pelotas" para conducir al país, que está "prendido fuego". "En eso, Cristina le lleva un campo de distancia al resto", afirmó.

El ex funcionario abogó por una unidad de todo el peronismo y pidió "tragarse sapos" en pos de lograr una oferta electoral que derrote a Cambiemos en el 2019. "Seguramente, yo también debo ser un sapo que otros deberán tragar", dijo.

Embed

Respecto del peronismo no kirchnerista, que tiene a Sergio Massa como uno de los referentes, Aníbal enfatizó que el ex intendente de Tigre en realidad "planteó seguir armando un segmento de centroderecha para seguir vigilante cuando Macri tropezara, (pero) esta derecha corrupta no deja lugar a eso".

"Massa terminó juntándose con los socialistas santafesinos, no tienen mucho que ver con el peronismo", agregó.