Alberto Rodríguez Saá: "Macri es un chambón"

El gobernador de San Luis, Albertos Rodríguez Saá, analizó la presidencia de Mauricio Macri en estos casi tres años y lo catalogó como “un chambón”. “No puede arreglar el país y nos está llevando a la ruina”, advirtió y apostó a la unidad de la oposición para ganar las elecciones del 2019.

“Macri es un chambón. Es una persona o un jugador que se presenta en la firma de los contrato pero cuando entra a la cancha no es lo que parece porque juega mal. Es como decir ‘le dimos a arreglar el lavarropa pero es tan chambón que lo arruinó. Es la definición de Macri, no puede arreglar el país y nos está llevando a la ruina”, definió el dirigente del PJ nacional en una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red, cuando le pidió que dé su análisis de la gestión de Cambiemos.

Además, apuntó que “dividió a la sociedad, a los dirigentes políticos, sociales y gremialista” y puso como ejemplo el debate por la legalización del aborto: “Dividió a la sociedad y no solucionó el problema. Quedamos divididos y sin solución”.

Por otra parte, Rodríguez Saá confirmó que estará presente en la reunión que tendrá Macri con los gobernadores para debatir el Presupuesto 2019 pero advirtió: “El gobierno no nos dice cómo va a hacer la reunión, la forma, parecería por lo que dicen algunos medios que van a buscar simplemente una foto, nos entregue el presupuesto que tendríamos que aprobar y eso es inaceptable”.

Subrayó que se van a “informar de qué se trata, si el presupuesto es el acordado con el FMI, si es serio, si corresponde, cuáles son los ajustes, de qué trata y se verá las modificaciones que le se pueden hacer”.

Para finalizar, el gobernador habló sobre la reconstrucción del peronismo y el camino a la unidad del movimiento, a lo cual, aclaró: “Yo no soy kirchnerista. Y no lo fui. Soy peronista y hay que entender que no podemos estar en la crítica de la herencia recibida”.

“Yo me olvidé lo que critiqué antes porque el problema es ahora y de lo que está haciendo el Gobierno. Tenemos que estar juntos porque si Macri gana con nosotros divididos, se va a estar legitimando todo este saqueo que parece una locura por eso hay que hacer un frente en el que tienen que estar todos, desde Cristina a Urtubey”, sentenció.