Aborto: Romero confirmó su voto negativo y se caería la legalización

El proyecto de ley de legalización del abortoestá en una etapa crítica. El senador salteño Juan Carlos Romero anunció que votará en contra del proyecto y así el No suma 36 votos, contra 32 de la opción afirmativa.

Romero anunció en su cuenta de Twitter que iba a rechazar el proyecto que llegó de Diputados y argumentó su voto en "la convicción mayoritaria de los salteños". Así, la provincia del Norte habrá aportado al 100% de sus representantes en el Congreso, tanto Diputados como el Senado, para la negativa del proyecto.

El conteo hasta el momento marca 36 votos por el No, 32 por el Sí, dos indecisos, una abstención y una casi segura ausencia. El panorama para aprobar la interrupción voluntaria del embarazo es muy complicada, ya que para lograrlo (con modificaciones) debería apostar a lograr torcer algún voto positivo o conseguir que algunos de ellos se ausenten el día de la votación, el 8 de agosto.

Embed Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere por lo que confirmo mi voto negativo. — Juan Carlos Romero (@RomeroxSalta) 2 de agosto de 2018

En la recta final, una ola de votos negativos terminó torciendo una votación que aparentaba ser pareja. Inés Blas, Ángel Rozas, Juan Carlos Marino y el propio Romero se sumaron al rechazo, sumado a que los propios Carlos Menem y Carlos Reutemann dijeron que van a asistir y (y votar por el No).

En tanto, se mantienen en suspenso los votos de Omar Perotti (Santa Fe) y José Alperovich (Tucumán), mientras que la neuquina Lucila Crexell sostiene su postura de abstenerse en la votación y la puntana María Eugenia Catalfamo se ausentaría, por encontrarse cursando su octavo mes de embarazo.

En tanto, fuentes del entorno de Perotti deslizaron a NA que el senador nacional por Santa Fe no está de acuerdo con la legalización, aunque tampoco quiere un rechazo llano al proyecto, sin ofrecer otra alternativa, por lo que puso en circulación otro proyecto.

El santafesino le acercó a varios senadores un proyecto propio que apunta a convertir en ley el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que establece un protocolo para casos de aborto no punible. La posición de Perotti, según supo la agencia NA, no es la única dado que en el bloque del "no" hay algunos senadores y senadoras que no están convencidos de votar un rechazo total del tema.