Más de 5 mil clubes de barrio "están en mejores condiciones" con programas sociales, dijo Lammens

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, resaltó hoy el "impacto enorme" que generaron las políticas de deporte social al señalar que "hay más de 5 mil clubes de barrio que están en mejores condiciones" que hace cuatro años lo que permitió además tener "más chicos dentro de los clubes".

"Está reconocido y hay consenso sobre que la política en términos de deporte social de clubes de barrio ha sido la más importante en términos de inversión de la historia argentina", aseveró Lammens en una entrevista audiovisual con la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, apuntó que desde el Gobierno nacional "ayudamos a hacer obras a más de 5.000 clubes de barrio" de todo el país con programas como el Clubes en Obras.

"Eso no pasó en otra etapa de la Argentina", enfatizó y apuntó que existen ahora "5.000 clubes de barrio que los ayudamos a hacer vestuarios, canchas, iluminación, techado. Bueno, las obras que necesitan los clubes de barrio y que estaban tan postergadas".

El ministro recordó que se inició "en 2020 el programa en plena pandemia", cuando "de las pocas actividades que se podían hacer, una era la construcción" y ante eso "no solamente aprovechamos que los clubes estaban cerrados para hacer obras, sino que además generamos impacto económico local".

"Todo ese impacto económico local hizo que tuviéramos en la primera etapa más de 17.000 puestos de trabajo. Ese programa lo continuamos en el tiempo, llegamos a más de 5.000 clubes de barrio. Es un impacto enorme", remarcó.

Lammens subrayó que con todo eso "hay más de 5.000 clubes que hoy están en mejores condiciones de las que estaban hace tres o cuatro años y que tienen la posibilidad también de haber construido gimnasios, de ampliar instalaciones y de recibir a más chicos".

Asimismo, recordó que "con la Universidad de San Martín, hicimos un Observatorio del Deporte donde pusimos a investigadores a reclutar datos del deporte, porque no había nada, no había datos. Y cuando uno quiere hacer políticas públicas buenas y efectivas, necesita datos. Entonces llegamos a la conclusión de que había más de la mitad de los chicos que no iban a los clubes".

"Había más de la mitad de los chicos que hacían deporte en el colegio, pero que en los clubes no hacían por diferentes cuestiones, porque no accedían, porque tenían arancel", rememoró y señaló que para ello "inventamos un programa que es uno de los más hermosos que tiene el Estado Nacional, que se llama Hay Equipo, donde el Estado Nacional le da una beca a cada uno de los chicos para que haga deporte".

Lammens apuntó que "es un programa que ojalá que continúe, sea quien sea el ministro, sea quien sea el presidente, porque si tenemos más chicos en el equipo, si tenemos más chicos dentro de los clubes, seguro vamos a tener un país mejor para adelante".

