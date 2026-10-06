YouTube sumó pruebas A/B para videos: cómo probar hasta tres versiones distintas para ver cuál funciona mejor

YouTube habilitó las pruebas A/B para videos: los creadores pueden comparar hasta tres títulos y miniaturas y dejar que la plataforma determine cuál funciona mejor.

{{{htmlAmp}}}

La herramienta se maneja desde YouTube Studio y apunta a un problema conocido de cualquier canal: elegir el envoltorio de un video a ojo. En lugar de apostar a una sola versión, el creador carga variantes y la plataforma las reparte entre la audiencia para comparar resultados.

Cómo se configura una prueba

El proceso arranca en YouTube Studio, donde hay que seleccionar el video y entrar a la opción "Pruebas A/B", que aparece sobre el título o la miniatura. Desde ahí se suben las variantes, hasta un máximo de tres, y se puede testear solo el título, solo la miniatura o ambos a la vez.

Según la documentación oficial de la plataforma, la función se maneja únicamente desde computadora y requiere tener activadas las funciones avanzadas del canal. Durante la prueba, YouTube reserva una porción pequeña del tráfico como grupo de control, que sigue viendo solo la versión original.

Qué mide y cómo se elige la ganadora

Un dato central es que el criterio no es el CTR. La plataforma define el resultado por el tiempo de visualización más alto de la versión, o de la combinación de título y miniatura. Es decir, gana la variante que mejor retiene a la audiencia, no la que consigue más clics.

Esa decisión importa porque desalienta los títulos engañosos: una miniatura llamativa que atrae clics, pero se abandona rápido, no debería imponerse. La prueba debería completarse en un máximo de dos semanas, aunque el plazo varía según las impresiones y la antigüedad del video. Los resultados posibles son "Ganadora", "Rendimiento similar" o "Inconclusa".

Qué videos quedan afuera

La herramienta tiene límites claros. No está disponible para Shorts, transmisiones en vivo programadas ni estrenos, y tampoco para videos privados o con restricción de edad sin marcar. Quedan excluidos, además, los contenidos hechos para niños o no aptos para menores.

Para un canal que publica seguido, el cambio abre una forma de ordenar decisiones editoriales con datos propios en lugar de intuición. Es probable que en canales con poco tráfico los resultados salgan más seguido como inconclusos, algo que habrá que observar en la práctica.