¿Se acabó el negocio de resubir contenido ajeno? El drástico cambio que metió YouTube en su plataforma

Tomar un clip ajeno, recortarlo y subirlo como propio es una de las recetas más repetidas de los videos cortos. YouTube acaba de ajustar el sistema que decide qué se recomienda en Shorts, y el golpe apunta justo ahí: los canales que republican material de otros sin aportar nada propio van a tener menos alcance.

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Conviene medir el alcance de la noticia. No se trata de una prohibición nueva ni de una ola de bajas de canales, sino de un cambio en el algoritmo de recomendación, que ahora le da más peso al contenido original y menos al resubido.

Una regla que ya existía, ahora con dientes

La práctica en cuestión ya estaba vedada en la política de spam de la plataforma, que prohíbe volver a publicar material de otros sitios, plataformas o videos sin sumar comentarios originales, valor educativo o modificaciones genuinas. Aun así, esos canales seguían aprovechando el recorte ajeno para juntar visitas.

Lo nuevo es que la regla se traslada al feed. YouTube lo comunicó desde su página de soporte, y lo justificó con un argumento de cara a los creadores: asegurar que quienes publican material propio tengan las mejores oportunidades de crecer.

Qué le pide YouTube a quienes usan clips de otros

La plataforma no cierra la puerta al uso de fragmentos ajenos, pero exige que haya aporte. Entre las vías que menciona están los comentarios originales, ediciones únicas del clip o una narración propia que cambie el sentido del video de origen.

Lo que no alcanza es el maquillaje. YouTube advirtió que no cuentan las "pequeñas ediciones técnicas o cambios basados en plantillas simplemente para modificar un video", y pidió que cada creador sume su propia perspectiva o punto de vista.

El mensaje de fondo es que el negocio de resubir no desaparece por decreto, pero se vuelve menos rentable: sin alcance, la fórmula de acumular visitas con material ajeno pierde su motor principal.