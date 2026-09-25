Revolución en YouTube: permiten a los usuarios personalizar su propio feed de recomendaciones

YouTube presentó Custom Feeds, una nueva función que permite a los usuarios crear pestañas de inicio personalizadas a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural. La herramienta, presentada durante el evento anual Made On YouTube, genera un canal de recomendaciones según lo que cada persona quiera encontrar y lo actualiza automáticamente con nuevos videos y creadores.

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La propuesta busca modificar la manera en que los usuarios descubren contenido dentro de YouTube. En lugar de depender únicamente de las recomendaciones habituales de la plataforma, podrán indicar qué clase de videos quieren ver y guardar ese feed directamente en la pantalla principal. El despliegue de Custom Feeds comenzará de manera gradual en Estados Unidos y estará disponible en las versiones web, móvil y para televisores.

Más funciones de inteligencia artificial para YouTube

La compañía también anunció una expansión de Ask YouTube, su herramienta basada en inteligencia artificial. Entre las novedades se encuentra una función de asistencia para compras que permite recibir recomendaciones de productos, consultar tablas comparativas y realizar preguntas de seguimiento desde la propia página de reproducción.

Según los datos difundidos por YouTube, Ask YouTube fue utilizada por más de 140 millones de personas durante junio. La compañía señaló que esto representa un crecimiento superior al 500% frente a diciembre y atribuyó su funcionamiento a un modelo personalizado de Gemini.

Para los creadores de contenido, YouTube incorporó además un editor conversacional dentro de Shorts y de la aplicación YouTube Create. La herramienta puede seguir indicaciones para realizar cortes, eliminar pausas automáticamente y reorganizar escenas con el objetivo de mejorar el ritmo de un video. De todos modos, la edición manual continúa disponible.

Custom Feeds permite crear pestañas de inicio personalizadas.

YouTube Studio también suma devoluciones automáticas sobre los primeros borradores, generación de miniaturas adaptadas al estilo de cada canal y pruebas A/B de hasta tres versiones de un mismo video para analizar cuál consigue una mayor retención de audiencia.

Doblaje automático para transmisiones en vivo

Las novedades también alcanzan a las transmisiones en vivo. YouTube presentó un sistema de doblaje automático en tiempo real que busca permitir que los streams lleguen a espectadores que hablan otros idiomas sin interrumpir la transmisión.

La función comenzará con inglés y español antes de incorporar otros idiomas. Además, la plataforma sumó los Live showdowns, que permiten combinar dos transmisiones para realizar competencias cara a cara, y extendió Watch With, que permite reaccionar en vivo junto con otros espectadores, a los videos de formato largo.

Por último, YouTube anunció una expansión de su programa de afiliados para creadores, que llegará a 35 países antes de terminar el año y permitirá incorporar etiquetas de productos de Amazon en determinados mercados.