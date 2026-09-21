Alerta por ciberestafas a creadores de YouTube en Latinoamérica: cómo funciona el engaño de las falsas colaboraciones con marcas

El objetivo final es conseguir acceso a la cuenta de Google asociada al canal de YouTube y tomar su control.

Una nueva campaña de ciberestafas apunta a creadores de contenido de YouTube en Latinoamérica mediante falsas propuestas de patrocinio. Los atacantes se hacen pasar por representantes de marcas reconocidas, ofrecen acuerdos comerciales personalizados y luego derivan a las víctimas hacia plataformas fraudulentas que buscan obtener las credenciales de sus cuentas de Google.

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La campaña fue analizada por la empresa de ciberseguridad ESET y combina varios elementos para parecer legítima: el nombre de una compañía conocida, una propuesta comercial adaptada al creador y una página web con apariencia profesional. El objetivo final es conseguir acceso a la cuenta de Google asociada al canal de YouTube y tomar su control.

Cómo funciona la falsa propuesta de patrocinio

El engaño comienza con un correo electrónico en el que los atacantes se presentan como integrantes del equipo de una marca. En uno de los casos investigados, una periodista peruana recibió una propuesta remunerada que supuestamente provenía de una integrante del área de Creator Partnerships de Hollyland, una compañía real dedicada a equipos audiovisuales.

El mensaje incluso mencionaba videos concretos del canal y ofrecía un producto junto con la posibilidad de establecer una colaboración a largo plazo. Sin embargo, el correo provenía de un dominio que no pertenecía a la empresa.

Después de que la creadora informara sus tarifas, los atacantes aceptaron una colaboración por 300 dólares y agregaron supuestos procesos de verificación, revisión de estadísticas, instrucciones y un sistema de pago seguro.

Una periodista peruana recibió una propuesta de una falsa empleada de una compañía real dedicada a equipos audiovisuales.

Una plataforma falsa pide iniciar sesión con Google

El siguiente paso consistía en dirigir a la víctima a un sitio llamado Matchy, diseñado para aparentar ser una plataforma profesional que conecta marcas con creadores. La página incluía logotipos de compañías conocidas, estadísticas, una calculadora de ingresos y herramientas relacionadas con contratos y pagos.

El sitio primero solicitaba información que parecía normal para gestionar una colaboración, como la dirección del canal de YouTube. El problema aparecía después, cuando conducía al usuario a una pantalla de “Iniciar sesión con Google” para supuestamente verificar la propiedad del canal.

ESET documentó un caso en el que, después de iniciar sesión, la víctima detectó actividad desconocida en su cuenta. Los atacantes habían modificado los métodos de recuperación, eliminado información de seguridad y agregado datos propios, lo que dificultaba recuperar el acceso. La campaña también utilizó los nombres de Nike y Spotify, además de distintas variantes de dominios e infraestructura.

Para evitar este tipo de estafas, ESET recomienda verificar las propuestas comerciales a través de los canales oficiales de las marcas, revisar cuidadosamente el dominio del remitente y comprobar qué servicio solicita las credenciales antes de iniciar sesión. Si una cuenta fue comprometida, es necesario revisar los eventos de seguridad, dispositivos conectados, métodos de recuperación y aplicaciones autorizadas.