Xiaomi abrió en México la reserva del 18 Pro y el 18 Pro Max el 17 de noviembre, y la preventa arranca el 1 de diciembre. Lo que todavía no hay es precio: la marca no lo publicó para el mercado mexicano.

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Esa es la tensión de este lanzamiento: la empresa pide que el cliente se anote antes de saber cuánto cuesta. A cambio, anunció "beneficios especiales" para quienes reserven, sin detallar cuáles son. Hasta que haya un número oficial, cualquier cifra en pesos es una estimación.

Las fechas que ya están confirmadas

El periodo de reserva en el sitio oficial de Xiaomi México va del 17 al 30 de noviembre. La preventa empieza el día siguiente al cierre, el 1 de diciembre. Todavía quedan varios días para dar el paso.

La compañía no explicó qué incluyen los beneficios de la reserva. Tampoco informó colores ni opciones de almacenamiento, datos que quedaron para el anuncio local de los equipos. Ese anuncio es la próxima pieza que falta para completar el cuadro.

Qué se sabe de los precios

Para México no hay precios individuales oficiales de ninguno de los dos modelos. La referencia más cercana viene de Europa: en España, las referencias ubican el 18 Pro desde 1.399,99 euros y el 18 Pro Max desde 1.599,99 euros.

Esos valores sirven para ubicar la gama, pero no anticipan el precio mexicano. La cifra definitiva se conocerá con el anuncio oficial, y recién ahí se podrá comparar con otros equipos de gama alta.

Pantalla trasera y cámaras de 200 MP

Los dos modelos comparten la propuesta que los distingue: una pantalla secundaria trasera para ver notificaciones, usar algunas funciones y tomar fotos y selfies con las cámaras principales.

En fotografía, ambos llevan un sistema desarrollado con Leica, con cámara principal de 200 MP y teleobjetivo de 200 MP. El 18 Pro tiene pantalla de 6,4 pulgadas y batería de 6.000 mAh, mientras que el 18 Pro Max sube a 6,9 pulgadas y 7.050 mAh.