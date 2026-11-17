El Xiaomi 18 Pro Max llega a México el 30 de noviembre con una segunda pantalla en la tapa trasera y un sistema de cámaras Leica con dos sensores de 200 MP. La compañía lo presenta junto al 18 Pro, y los dos modelos desembarcarán en el país.

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La apuesta de Xiaomi apunta a que el módulo de cámaras deje de ser solo un conjunto de lentes y se convierta en una herramienta de uso diario. Por eso la pantalla trasera pesa más en este lanzamiento que el procesador: define cómo vas a usar el celular, no solo cuánto rinde.

Una pantalla trasera que hace de visor

El panel trasero del Pro Max es un AMOLED de 2,9 pulgadas, con resolución de 976 × 596 píxeles, 120 Hz y vidrio Gorilla Glass Victus 2. Según Xiaomi, sirve para encuadrar selfies con las cámaras de atrás, además de abrir Calendario, Galería, Maps, Drive y Gmail.

También permite lanzar accesos directos a apps con IA mediante texto. La pantalla principal es un AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, de 1 a 120 Hz, con Dolby Vision, HDR10+ y hasta 4.000 nits de brillo. El Pro, más chico, trae paneles de 6,4 y 2,7 pulgadas.

Cámaras Leica con dos sensores de 200 MP

Con óptica Leica Summilux, la cámara principal es de 200 MP, con apertura f/1,67, sensor de 1/1,28 pulgadas y estabilización óptica. En el Pro Max usa el sensor Light Hunter 960L con tecnología LOFIC, pensada para ampliar el rango dinámico.

El segundo sensor de 200 MP es el telefoto: ofrece zoom óptico de 3,2x, 12,8x con calidad óptica y macro desde 12 centímetros. Completan el conjunto un ultra gran angular de 50 MP con 102 grados de campo y una cámara frontal de 50 MP.

Chip de 2 nanómetros y carga de 100 W

El Pro Max usa el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado en 2 nanómetros, con 16 GB de RAM LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Su batería es de 7.050 mAh, con carga por cable de 100 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 27 W. Corre HyperOS 4.

Trae pantalla de privacidad 2.0, resistencia IP68, WiFi 7 y Bluetooth 6.0. En Europa, donde ya se vende, el Pro Max cuesta desde 1.499 euros en su versión de 12/256 GB, 1.799 euros en la de 12/512 GB y 2.099 euros en la de 16 GB y 1 TB.