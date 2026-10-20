Xbox Nano en México: precio, fecha de salida y todas las características del nuevo mini control oficial

Microsoft presentó el Xbox Nano Controller, un mando de poco más de 12 centímetros que cuesta US$49,99 y llega a México a partir de noviembre.

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Xbox presenta su control más pequeño con una idea clara: que jugar no dependa de estar frente a la consola. El Nano se guarda en una mochila, se conecta por Bluetooth a celulares y PC, y tiene la preventa abierta desde el 14 de octubre.

Cuánto cuesta y cuándo sale el Xbox Nano

El precio anunciado es de US$49,99, alrededor de 926,40 pesos mexicanos según el tipo de cambio de hoy 20 de octubre. El valor final en México depende del precio local y de las condiciones de venta.

En México llega a partir de noviembre, y la ficha de la tienda de Estados Unidos marca el 4 de noviembre. Argentina figura entre los mercados de las Américas donde estará disponible, aunque no hay un precio local confirmado.

Tamaño y características del mando

Mide poco más de 12 centímetros de largo y pesa unos 99 gramos. Aun así, conserva las 18 entradas de un control estándar y la distribución que conocen los usuarios de Xbox. Xbox lo presenta como su mando más pequeño, pensado para manos chicas y jugadores jóvenes.

Suma un botón de acción programable para asignar atajos, como capturas de pantalla o grabación de partidas, que se configuran con la app Xbox Accessories. La batería es recargable, de iones de litio, y no usa pilas.

Compatibilidad y qué incluye la caja

Se conecta con Xbox Wireless a Xbox Series X|S y Xbox One, y por Bluetooth a PC con Windows, Android, iOS, tabletas y algunos smart TV.

La caja trae solo el control: el cable USB-C se compra aparte, un extra a sumar a los US$49,99. Xbox lo plantea para jugar en familia, con títulos como Minecraft Dungeons II, que admite hasta cuatro héroes en cooperativo local u online, y Forza Horizon 6.