La increíble novedad que prepara WhatsApp para los perfiles

Whatsapp incorpora fotos de portada en los perfiles personales.

WhatsApp está a punto de romper con una de sus tradiciones más viejas: el perfil casi inmutable. Durante años, la app se limitó a una foto cuadrada, un nombre y un estado que muchos no cambian desde hace más de una década. Eso empieza a quedar atrás. La plataforma de mensajería prepara un rediseño clave que incorpora fotos de portada en los perfiles personales, una función que la acerca cada vez más a las redes sociales clásicas.

La novedad fue detectada en la última versión beta de WhatsApp para iOS (26.1.10.71), distribuida a través de TestFlight y revelada por WaBetaInfo. En esa versión ya se puede ver una sección específica para sumar una imagen tipo banner en la parte superior del perfil, justo encima de la foto principal y los datos personales. El concepto no es nuevo: es muy similar a las portadas que Twitter (hoy X) introdujo hace más de diez años.

Una función que deja de ser exclusiva de WhatsApp Business

Si esta idea te suena, es porque WhatsApp Business ya permite usar fotos de portada desde hace tiempo. Las empresas las aprovechan para reforzar su identidad visual, mostrar productos o comunicar profesionalismo. Ahora, Meta busca unificar la experiencia y llevar esa herramienta también a las cuentas personales, algo que tiene bastante sentido con el uso actual de la app.

Hoy WhatsApp no se usa solo para hablar con amigos o familia. También es una vía habitual para tratar con clientes, colegas, comunidades, grupos mixtos y contactos profesionales. En ese contexto, el perfil funciona cada vez más como una carta de presentación. La foto de perfil seguirá siendo central, pero la portada suma contexto: intereses, estado de ánimo, una etapa personal o simplemente algo creativo.

Más personalización y un WhatsApp cada vez más social

Según lo visto en la beta, el uso será simple: desde la edición del perfil se podrá sacar una foto o elegir una imagen de la galería y colocarla como portada, con opción de cambiarla cuando quieras. Esa imagen será visible para quienes visiten tu perfil y también dentro de tus propios ajustes.

Esa imagen será visible para quienes visiten tu perfil y también dentro de tus propios ajustes.

Este cambio no llega solo. WhatsApp también trabaja en otra función clave: los nombres de usuario, detectados anteriormente en una beta para Android. Esto permitirá contactar a otras personas sin compartir el número de teléfono, algo ya común en apps como Telegram o Instagram.

Por ahora, la foto de portada en WhatsApp sigue en desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, su presencia en la beta más reciente de iOS deja claro que no es una prueba aislada, sino una función concreta que llegará más temprano que tarde.