(LUNES) WhatsApp sigue probando su función más esperada del 2026

Una de las funciones que más expectativas generó entre los usuarios de WhatsApp es la posibilidad de usar nombres de usuario en lugar de números telefónicos para conectarse con otros dentro de la app. Esta característica, en desarrollo y disponible en versiones beta internas, dota a la plataforma de un sistema similar al de redes sociales para buscar, iniciar chats y hacer llamadas sin necesidad de compartir tu número personal. Las pruebas recientes agregan más opciones y mejoras a esa función, acercándola a su lanzamiento global en 2026.

¿Qué está probando WhatsApp ahora?

Según informes basados en versiones beta de WhatsApp para Android, Meta está refinando la integración de nombres de usuario en la app, permitiendo que los usuarios puedan:

Buscar otros perfiles sin conocer su número de teléfono , usando el nombre de usuario como identificador.

Iniciar chats, llamadas de voz o video directamente desde ese nombre de usuario, manteniendo ocultos los números personales.

Ver la foto de perfil y otros datos del contacto asociado al username, sin necesidad de que esté agendado en la lista de contactos.

Este enfoque no solo facilita conectarse con personas desconocidas de forma más segura, sino que también aporta una capa extra de privacidad, ya que reduce la exposición del número telefónico, tradicionalmente el principal identificador en WhatsApp.

¿Cómo funcionaría la búsqueda y la llamada?

En las pruebas más recientes, WhatsApp habilitó la posibilidad de buscar contactos directamente desde la pestaña de “Chats” o “Llamadas” ingresando un nombre de usuario. Al encontrar un usuario compatible, la conversación se inicia como en un chat normal, pero sin que ninguna de las partes vea el número del otro, a menos que lo guarden en su agenda.

Este sistema también protege datos sensibles al limitar la necesidad de compartir información personal con terceros, algo especialmente útil al contactar a gente nueva o interactuar con cuentas comerciales o de servicios.

Cuándo podría llegar la función

Aunque WhatsApp todavía no confirmó una fecha exacta, fuentes especializadas y versiones beta sugieren que el despliegue de nombres de usuario podría ocurrir durante 2026, posiblemente de forma gradual a medida que se ajusten los detalles técnicos y se recopile feedback de testers. Algunas versiones beta ya permiten a ciertos usuarios probar estas opciones avanzadas antes de su lanzamiento general.

¿Qué significa para los usuarios?

La introducción de nombres de usuario representará un cambio importante en WhatsApp, ya que:

Mejora la privacidad al desvincular la identidad del número telefónico.

Facilita la conexión con nuevos contactos y servicios sin intercambiar datos sensibles.

Moderniza la experiencia, acercándola al estilo de identificación de otras redes sociales.

En resumen, esta función —en pruebas desde hace meses— es una de las actualizaciones más esperadas de WhatsApp para 2026 y podría transformar la forma en que nos comunicamos dentro de la plataforma.