WhatsApp contra la IA: ahora las bloqueó en su app

WhatsApp dará de baja todos los chatbots de inteligencia artificial de terceros.

Desde hoy, 15 de enero, WhatsApp dará de baja todos los chatbots de inteligencia artificial de terceros, incluidos ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft. La medida, impulsada por Meta, representa un giro fuerte en la estrategia de la app de mensajería y apunta a limitar el uso de modelos de IA externos para priorizar su propio asistente, Meta AI.

La decisión ya generó impacto entre millones de usuarios que usaban estos bots para tareas cotidianas como generar textos, transcribir audios o resolver consultas sin salir del chat. Con este cambio, WhatsApp deja claro que busca centralizar la experiencia de IA dentro de su ecosistema, reduciendo la presencia de servicios que puedan competir con su solución nativa.

Por qué WhatsApp bloquea a ChatGPT y otros bots

Durante el último año, el crecimiento de asistentes de IA en WhatsApp fue notable. ChatGPT y Copilot sumaron millones de usuarios gracias a su facilidad de uso y a funciones avanzadas directamente integradas en el mensajero. Sin embargo, la nueva política de Meta prohíbe que proveedores externos de IA y machine learning accedan a la API de WhatsApp Business para ofrecer chatbots generativos.

Según la compañía, la API debe usarse principalmente para atención al cliente, notificaciones y soporte, y no como un canal para distribuir asistentes masivos basados en modelos de lenguaje grandes (LLM). En los hechos, esto refuerza la posición de Meta AI como única opción de inteligencia artificial conversacional dentro de WhatsApp.

Cómo afecta a los usuarios esta medida

Desde el 15 de enero, ya no será posible interactuar en WhatsApp con ChatGPT, Copilot, Perplexity, LuzIA, Zapia y otros bots similares. OpenAI y Microsoft recomendaron a sus usuarios exportar manualmente el historial de conversaciones, ya que no podrá migrarse de forma automática a sus apps oficiales.

El impacto se sentirá sobre todo entre quienes usaban estos asistentes para automatizar tareas, crear contenido o resolver dudas rápidas sin cambiar de aplicación. Se estima que más de 50 millones de personas probaron ChatGPT en WhatsApp, mientras que Copilot tuvo una adopción acelerada desde su llegada en 2024.

Meta busca centralizar la experiencia de IA dentro de su ecosistema.

Qué IA seguirá funcionando en WhatsApp

La restricción no afecta a Meta AI, que seguirá disponible en WhatsApp y en el resto de las plataformas de Meta. Tampoco se verán comprometidas las empresas que usan la API para atención al cliente, siempre que su servicio no esté basado en IA conversacional generativa.

Mientras tanto, la medida ya despertó críticas y acciones legales en Europa y Brasil, donde se analiza si Meta está limitando la competencia. Para los usuarios, el escenario es claro: la IA sigue, pero ahora fuera de WhatsApp o bajo las reglas de Meta.