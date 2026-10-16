WhatsApp Web suma temas de chat: la nueva función para personalizar las conversaciones en PC

WhatsApp empezó a desplegar los temas de chat en WhatsApp Web, una función que permite cambiar el color y el fondo de las conversaciones desde la computadora. La personalización ya existía en el celular y ahora llega al escritorio. El despliegue es gradual y por ahora alcanza a un grupo de usuarios de la versión beta, con ampliación prevista para las próximas semanas.

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Cómo cambiar el tema en WhatsApp Web

El camino es corto: se abre Configuración en WhatsApp Web y se entra en la sección Tema de chat, donde aparecen los diseños en una grilla. A la derecha hay una vista previa en vivo para revisar el resultado antes de confirmar, y la primera opción de la lista permite volver al aspecto original.

Un tema se puede aplicar a todos los chats desde los ajustes generales o a una conversación puntual desde la pantalla de información de ese chat. Así, se puede reservar un estilo distinto para los contactos o grupos que más se usan.

Qué se puede personalizar

Cada tema combina el color del chat con un fondo, pero ambos elementos también se pueden elegir por separado. Además, el usuario decide si mantiene o quita el patrón de dibujitos del fondo.

La versión beta incluye 27 temas, menos de los que WhatsApp había adelantado en mayo, cuando anunció que trabajaba en 39 temas más 8 opciones con fondos más vivos y saturados. El catálogo de la prueba es, por ahora, más acotado que el anunciado.

Quién ve los cambios y cuándo llega

La personalización es individual: solo ve el tema quien lo aplica, y los demás participantes siguen viendo sus propios ajustes o el aspecto predeterminado. WhatsApp evalúa una función para sincronizar el tema y el fondo entre usuarios, que todavía no está disponible.

La actualización alcanza al navegador y a la aplicación de escritorio, incluida la de Windows, que se apoya en el cliente web, con una experiencia idéntica en ambas. Es una señal de la estrategia de WhatsApp: acercar la versión de escritorio a la paridad con la del celular.