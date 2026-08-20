WhatsApp sumó la función más esperada para editar imágenes: cómo expandir fotos a pantalla completa

WhatsApp prepara una nueva función basada en inteligencia artificial que permitirá expandir las imágenes para adaptarlas al formato vertical 9:16 sin tener que recortar partes importantes de la foto. La herramienta, desarrollada con Meta AI, generará contenido adicional en los bordes de las imágenes para completar el espacio disponible, una opción especialmente útil al compartir fotos en los Estados.

La función todavía está en desarrollo y no aparece ni en la versión pública ni en las versiones beta de WhatsApp. Se espera que llegue primero a Android mediante una futura actualización, aunque por ahora no existe una fecha confirmada.

Así funcionará la expansión de fotos con IA

La nueva herramienta estará integrada directamente en el editor de imágenes de WhatsApp, el mismo espacio que actualmente permite aplicar filtros, agregar texto o realizar dibujos sobre una foto. Al abrir una imagen, el usuario podrá seleccionar la opción de expansión. A partir de ahí, Meta AI analizará el contenido original y generará nuevos elementos alrededor de los bordes, de manera que la fotografía pueda ocupar toda la pantalla en formato 9:16.

La propuesta busca solucionar un problema habitual: las fotos horizontales o cuadradas pueden perder parte de su contenido cuando WhatsApp las adapta a una pantalla vertical. Hasta ahora, las alternativas eran aceptar el recorte, dejar espacios vacíos o recurrir a aplicaciones externas para modificar previamente la imagen.

La herramienta generará contenido adicional en los bordes de las imágenes para completar el espacio disponible.

Con la expansión mediante IA, WhatsApp pretende generar una continuación natural del entorno de la fotografía. La función podría resultar particularmente útil para paisajes, retratos y otras imágenes en las que no se quiera sacrificar ningún elemento del encuadre original.

WhatsApp suma más herramientas de edición con IA

La expansión automática de imágenes forma parte de un conjunto más amplio de funciones de edición que WhatsApp viene desarrollando con inteligencia artificial. En versiones recientes de prueba también aparecieron herramientas para aplicar estilos artísticos, crear animaciones y transformar imágenes mediante instrucciones escritas.

Por ahora, quienes quieran acceder anticipadamente a las novedades pueden participar de los programas beta de WhatsApp. En Android se realiza mediante Google Play, mientras que en iPhone se gestiona a través de TestFlight. Sin embargo, estas versiones pueden presentar errores o problemas de estabilidad.

La llegada de esta función marcaría otro paso en la estrategia de WhatsApp para incorporar herramientas de IA directamente dentro de la aplicación, evitando que los usuarios tengan que salir de la plataforma para realizar tareas básicas de edición fotográfica.