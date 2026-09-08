WhatsApp prepara un cambio histórico para hacer llamadas a cualquier teléfono

WhatsApp estaría trabajando en una nueva función que permitiría realizar llamadas a personas que no tienen una cuenta en la plataforma. La herramienta todavía no está disponible de forma general, pero apunta a ampliar las posibilidades de comunicación del servicio sin obligar al destinatario a registrarse previamente.

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La novedad representa un cambio importante en la forma en que funcionan actualmente las llamadas de WhatsApp, ya que hasta ahora ambos usuarios necesitan tener una cuenta para comunicarse mediante esta vía. La compañía está desarrollando mecanismos para que una persona pueda iniciar una llamada incluso cuando el contacto al que quiere comunicarse no utiliza la aplicación.

Cómo funcionaría la nueva herramienta de WhatsApp

La función permitiría que un usuario de WhatsApp llame a alguien que no tiene una cuenta en el servicio. La propuesta estaría acompañada por determinadas medidas de seguridad para evitar que esta posibilidad se convierta en una puerta de entrada para llamadas no deseadas o abusivas.

Uno de los puntos centrales del desarrollo son justamente las salvaguardas integradas. La compañía buscaría mantener bajo control quién puede recibir este tipo de comunicaciones y reducir los riesgos asociados con el spam, especialmente porque la función ampliaría considerablemente el universo de personas que podrían ser contactadas desde WhatsApp.

De concretarse, el cambio podría resultar especialmente útil en situaciones en las que una persona utiliza WhatsApp como principal herramienta de comunicación, mientras que su contacto todavía no tiene una cuenta creada. En lugar de pedirle que descargue la aplicación y complete el registro antes de poder hablar, el usuario podría comunicarse directamente.

Una función que todavía está en desarrollo

Por el momento, se trata de una característica que WhatsApp estaría preparando y no de una función disponible para todos los usuarios. Por eso, todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento general ni detalles definitivos sobre cómo será la experiencia.

Uno de los puntos centrales del desarrollo son las salvaguardas integradas.

La iniciativa se suma a los distintos cambios con los que WhatsApp busca ampliar las posibilidades de su plataforma de comunicación. En este caso, el objetivo sería hacer que las llamadas sean más accesibles, permitiendo establecer contacto con personas que todavía no forman parte del servicio.

Si finalmente se implementa, llamar a personas que no tienen cuenta de WhatsApp podría convertirse en una de las modificaciones más relevantes de la aplicación, aunque su funcionamiento definitivo dependerá de las condiciones y límites que establezca Meta antes de habilitarla para todos.