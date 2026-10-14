WhatsApp permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente hasta dos semanas después

Una vez que el usuario redacte el contenido, podrá seleccionar cuándo quiere que llegue a destino.

WhatsApp está probando una función que permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, con hasta dos semanas de anticipación. La herramienta se encuentra en fase de prueba para un grupo limitado de usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android y permitirá organizar envíos tanto en chats individuales como en conversaciones grupales.

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La novedad también contempla el envío programado de enlaces, fotos y videos, aunque por ahora solo se podrá incluir una imagen o un video por mensaje. A partir de un reporte del sitio especializado WABetaInfo, la función permitirá elegir un horario desde 10 minutos después de redactar el contenido hasta un máximo de 14 días. Por el momento, Meta no anunció cuándo estará disponible para todos los usuarios ni confirmó su llegada a iPhone.

Cómo programar mensajes en WhatsApp

La herramienta busca facilitar el envío de saludos de cumpleaños, recordatorios y avisos importantes sin tener que estar pendiente del celular en el momento indicado. Una vez que el usuario redacte el contenido, podrá seleccionar cuándo quiere que llegue a destino.

El procedimiento previsto para quienes tengan acceso a la prueba es el siguiente:

Abrir WhatsApp en un teléfono Android e ingresar al chat individual o grupal correspondiente. Escribir el mensaje que se quiere enviar. Mantener presionado el botón de enviar para abrir las opciones de programación. Seleccionar la fecha y la hora deseadas. Confirmar la operación para dejar el mensaje preparado.

La novedad también contempla el envío programado de enlaces, fotos y videos.

Una vez programado, el contenido quedará pendiente hasta el momento establecido. Además, WhatsApp incorporará un apartado dentro de la información del chat para consultar y gestionar los mensajes que todavía no fueron enviados.

De esta manera, los usuarios podrán revisar sus envíos pendientes antes de que se entreguen, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o automatizaciones del teléfono.

Qué pasa si el celular no tiene conexión a internet

Uno de los aspectos destacados de la función es que el mensaje programado podrá enviarse incluso si el teléfono del remitente no tiene conexión a internet en ese momento. Según la información difundida sobre la versión beta, la herramienta también mantendrá el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que protege el contenido de las conversaciones.

Sin embargo, los chats grupales tendrán una particularidad: el mensaje llegará a quienes formaban parte del grupo cuando se programó el envío. Las personas que se incorporen después no recibirán ese contenido.

Cuándo llegará la función a todos los usuarios

Por ahora, la programación de mensajes está disponible únicamente para algunos participantes de la beta de WhatsApp para Android. Tener instalada una versión de prueba no garantiza que la opción aparezca, ya que la habilitación se realiza de manera gradual.

WhatsApp todavía no confirmó una fecha de lanzamiento general ni informó cuándo llegará a los dispositivos iPhone. Como ocurre con otras funciones experimentales, las características pueden modificarse durante las pruebas antes de su publicación definitiva.