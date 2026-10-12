¿Chau a perder tiempo en los Estados? Cómo funciona el modo 2x que prueba WhatsApp

WhatsApp prueba un modo para ver a doble velocidad los videos de los Estados: alcanza con mantener presionado el borde derecho de la pantalla.

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Los Estados de WhatsApp suman un gesto que ya es costumbre en otras redes: acelerar el video sin salir de la pantalla. La función aparece en pruebas, según WABetaInfo, y apunta a quienes recorren decenas de historias en pocos minutos.

Cómo funciona el modo 2x

El control es un gesto, no un botón: el usuario mantiene el dedo sobre el borde derecho de la pantalla y el video corre al doble de velocidad. Al soltar, la reproducción vuelve al ritmo normal. No hay menú ni ajuste permanente que activar, solo presión sostenida.

La función alcanza a los videos de Estados, que pueden durar hasta 30 segundos, y no a los mensajes de voz. Los audios ya tienen sus propios controles de velocidad, que se activan con un comando específico. En los Estados, en cambio, la aceleración es momentánea y se maneja con el pulgar.

Dónde apareció y qué falta

WABetaInfo, el sitio especializado en seguir las versiones de prueba de la app, detectó la opción en pruebas en iOS y en la beta 2.26.40.4 de Android. Por ahora no está disponible para todos los usuarios, algo habitual en las funciones que WhatsApp ensaya antes de lanzarlas.

Meta todavía no anunció cuándo llegará a la versión estable. Hasta que eso ocurra, la función puede cambiar o directamente no salir, como pasó con otras novedades que se vieron en beta y nunca llegaron al público general.

Por qué WhatsApp copia un gesto que ya funciona

TikTok, Instagram y YouTube ya ofrecen controles parecidos, y WhatsApp acerca así los Estados a la lógica de esas redes. El modo 2x responde a un hábito concreto: nadie quiere esperar los 30 segundos completos de cada video cuando tiene decenas de historias por delante.

La novedad se suma a los nombres de usuario que la app empezó a desplegar en septiembre, identificadores con @ que permiten iniciar conversaciones sin compartir el número de teléfono. Dos cambios en pocas semanas apuntan a una misma dirección: WhatsApp refuerza su costado social, más allá de la mensajería.