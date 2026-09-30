Cómo compartir tu ubicación en tiempo real por WhatsApp de forma segura

WhatsApp permite compartir la ubicación en tiempo real con un contacto o con los integrantes de un grupo, una función especialmente útil para encontrarse en lugares concurridos, coordinar una llegada o informar dónde se encuentra una persona durante un viaje o una excursión. La herramienta muestra el movimiento sobre un mapa mientras permanece activa y permite elegir durante cuánto tiempo estará disponible.

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La función también ofrece la posibilidad de compartir la ubicación actual una sola vez o mantenerla actualizada en tiempo real. En este último caso, se puede seleccionar un período de 15 minutos, una hora u ocho horas. Además, es posible cancelar el envío antes de que termine el plazo establecido.

Cómo activar la ubicación en tiempo real de WhatsApp

Antes de utilizar esta herramienta, WhatsApp necesita contar con permiso para acceder a la ubicación del teléfono. En Android, hay que ingresar en Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Permisos > Ubicación y elegir una de las opciones disponibles. En iPhone, el recorrido es Configuración > Privacidad y seguridad > Servicios de ubicación > WhatsApp, donde se puede seleccionar el permiso correspondiente.

Una vez habilitado el acceso, estos son los pasos para compartir la ubicación:

Abrir WhatsApp y entrar en un chat individual o grupal. Tocar el icono del clip en Android o Más en iPhone. Seleccionar Ubicación. Elegir entre enviar la ubicación actual o compartirla en tiempo real. Pulsar Compartir ubicación en tiempo real. Seleccionar una duración: 15 minutos, 1 hora u 8 horas. Agregar un comentario si es necesario. Presionar Enviar.

Si varias personas de un mismo grupo comparten su ubicación en tiempo real, todas pueden aparecer en el mismo mapa. La función utiliza la geolocalización y la conexión del teléfono, por lo que también puede generar un mayor consumo de batería.

WhatsApp indica que la ubicación en tiempo real está cifrada de extremo a extremo.

Cómo dejar de compartir la ubicación

No es necesario esperar a que termine el período seleccionado. Para cancelar la función, hay que volver al chat donde se compartió la ubicación y tocar Dejar de compartir. Cuando finaliza, el mapa deja de mostrar el movimiento y queda disponible únicamente la última ubicación actualizada.

WhatsApp también permite revisar desde sus ajustes en qué chats o grupos se está compartiendo la ubicación en tiempo real, dentro del apartado de Privacidad.

Qué tener en cuenta antes de compartirla

WhatsApp indica que la ubicación en tiempo real está cifrada de extremo a extremo, por lo que solo pueden verla las personas con las que se compartió. De todos modos, conviene utilizar esta función con contactos de confianza y, cuando se trate de una ubicación personal, preferir un chat individual.

También es recomendable elegir períodos cortos y evitar compartir información sensible, como la ubicación del domicilio, con grupos numerosos o personas desconocidas.