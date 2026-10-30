WhatsApp lanzó nuevas funciones para los chats grupales: las tres herramientas que cambian la forma de enviar mensajes

WhatsApp suma cuatro novedades para los chats grupales: mensajes fijados sin límite de tiempo, envío del historial a quien se une, estados de grupo y un filtro de menciones. Los grupos son donde más información se pierde: mensajes que se pisan, gente que entra tarde, menciones que pasan desapercibidas. Las novedades apuntan a eso, a que no se pierda lo importante entre cientos de mensajes, sea el grupo de la familia, el del consorcio o el del trabajo.

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Mensajes fijados sin vencimiento e historial para quien llega tarde

Ahora se pueden fijar mensajes de forma indefinida, sin elegir un límite de tiempo. Sirve para lo que tiene que estar siempre a mano: las reglas del grupo, una dirección, un enlace o el horario de una reunión.

Al sumar a alguien, ya se podía activar o desactivar el envío de mensajes recientes. Ahora también se pueden enviar después de que se unió, tocando su nombre en el chat. Los mensajes siguen cifrados de extremo a extremo.

Estados de grupo y filtro de menciones

Los estados de grupo permiten compartir actualizaciones informales con grupos específicos. Todos los miembros pueden verlos, reaccionar y sumar su propio estado, y desaparecen a las 24 horas.

El nuevo filtro de chats reúne las conversaciones grupales no leídas en las que te mencionaron o te respondieron directamente, incluidos los mensajes @todos. Es una forma de ir directo a lo que te involucra sin recorrer cada grupo.

Tres ajustes más para ordenar el grupo

WhatsApp también destaca otros recursos que ya existen. Se puede responder en privado a una persona dentro de un grupo, y en las encuestas conviene desactivar la opción de permitir varias respuestas para obtener una respuesta definitiva. Las etiquetas de miembro, por su parte, permiten indicar el rol de cada uno en cada grupo.

Las cuatro herramientas atacan el mismo problema: el ruido. Fijar, reenviar el contexto, filtrar y etiquetar son formas de que un grupo grande funcione como uno chico. El orden es la novedad, más que cualquier función puntual.