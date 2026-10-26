Chau a los fraudes telefónicos: WhatsApp lanzó una herramienta clave para saber quién te llama desde un número desconocido

WhatsApp incorporó una función que permite identificar algunos datos de las llamadas provenientes de números desconocidos antes de responder. La herramienta muestra información sobre el origen del número y si existe algún grupo en común con quien llama, con el objetivo de ayudar a los usuarios a detectar posibles estafas telefónicas y llamadas no deseadas.

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La novedad se activa automáticamente cuando ingresa una llamada de un número que no está guardado en la agenda y no requiere instalar aplicaciones adicionales. De esta manera, los usuarios pueden contar con más elementos para decidir si contestan o ignoran la comunicación, en un contexto en el que los ciberdelincuentes recurren a llamadas y mensajes para engañar a sus víctimas.

Qué información muestra WhatsApp sobre las llamadas desconocidas

La herramienta ofrece datos que permiten evaluar quién podría estar detrás de una comunicación. En dispositivos Android, la pantalla de llamada puede mostrar el país asociado al número telefónico y la existencia de grupos compartidos con la persona que intenta comunicarse.

Esta información no garantiza que una llamada sea legítima ni permite confirmar por completo la identidad del interlocutor. Sin embargo, aporta contexto para analizar el contacto antes de responder, especialmente cuando se trata de números que el usuario no reconoce.

La función también se complementa con otras opciones de privacidad disponibles en WhatsApp, que permiten limitar las interrupciones y reducir la exposición a llamadas potencialmente fraudulentas.

Cómo silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp

Quienes quieran evitar que el celular suene cuando reciben llamadas de números que no tienen agendados pueden activar la opción de silenciado desde los ajustes de la aplicación.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular. Ingresar en Ajustes o Configuración. Seleccionar la sección Privacidad. Entrar en el apartado Llamadas. Activar la opción Silenciar las llamadas de números desconocidos.

Una vez habilitada, la función evita que el teléfono suene ante este tipo de comunicaciones. Sin embargo, las llamadas no desaparecen: quedan registradas en la pestaña correspondiente y también pueden figurar en las notificaciones. Así, el usuario puede revisar quién intentó comunicarse y decidir si necesita devolver el llamado.

La pantalla muestra el país asociado al número telefónico y la existencia de grupos compartidos.

Otras medidas para proteger la cuenta de WhatsApp

Además de revisar las llamadas sospechosas, WhatsApp dispone de herramientas de seguridad para dificultar el acceso no autorizado a las cuentas. Entre ellas se encuentran las llaves de acceso, que permiten utilizar métodos como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla, según las capacidades del dispositivo.

También se puede habilitar la verificación en dos pasos desde los ajustes de la cuenta. Esta medida agrega una protección adicional y permite establecer un PIN para dificultar que otra persona registre la cuenta sin autorización.

Por último, conviene desconfiar de los contactos que solicitan información personal, códigos de verificación o transferencias de dinero con urgencia. Aunque una llamada parezca provenir de un número conocido o de un país determinado, es importante verificar la identidad de quien se comunica antes de compartir datos sensibles.