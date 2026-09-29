WhatsApp y ChatGPT: el truco sencillo para convertir tus fotos en stickers usando Inteligencia Artificial

Convertir una foto cualquiera en un sticker para WhatsApp dejó de ser una tarea que requiera apps externas ni edición manual. Con ChatGPT, alcanza con una imagen y un par de pasos para tener un pack propio listo para usar en cualquier conversación.

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La función aprovecha las herramientas de generación de imágenes de la inteligencia artificial, que ahora incluyen un estilo específico pensado para stickers, con bordes blancos característicos y una estética animada que se diferencia fácil de una foto editada a mano.

Cómo generar los stickers desde el celular

Desde la app móvil de ChatGPT, el proceso arranca entrando al menú y eligiendo la opción "Imágenes". Ahí aparece el estilo "Pegatinas", que es el que hay que seleccionar antes de subir la foto que se quiere convertir, ya sea una selfie, una foto de un amigo o de una mascota.

Una vez cargada la imagen, se puede editar el prompt para pedir una cantidad específica de stickers o sumar emojis y detalles puntuales. Con eso confirmado, solo queda tocar "Generar" y esperar el resultado, que suele tardar apenas unos segundos en la mayoría de los casos.

De ChatGPT directo a WhatsApp

Lo más práctico de la función es que no requiere pasos intermedios: una vez generado el sticker, aparece un botón para "Añadir a aplicaciones de mensajería". Desde ahí se elige WhatsApp, se le pone un nombre al pack y queda disponible para usar en cualquier chat, como si fuera un pack descargado de la tienda oficial.

En la versión web de ChatGPT el proceso es similar, aunque exige exportar las imágenes de forma manual antes de poder sumarlas a WhatsApp, un paso extra que no aparece en la experiencia desde el celular.

Un resultado que vale la pena probar varias veces

Como con cualquier generación de imágenes con IA, el resultado no siempre sale perfecto al primer intento. Conviene repetir el proceso las veces que haga falta hasta encontrar el sticker que mejor capture la expresión o el gesto que se busca, algo que la propia herramienta permite sin límites evidentes.

El resultado final es un pack personalizado que reemplaza a los genéricos que suelen circular por WhatsApp, con la ventaja de partir de una foto propia en lugar de una imagen descargada de internet.