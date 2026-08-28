Vuelve el pajarito azul: nació Twitter.now, la plataforma que busca recuperar la red que abandonó Elon Musk

Twitter vuelve a aparecer en internet, aunque esta vez no tiene relación con Elon Musk ni con la actual red social X. Una startup estadounidense llamada Operation Bluebird lanzó Twitter.now, una nueva plataforma que recupera el histórico nombre de Twitter, la imagen del pájaro azul y parte de la identidad que caracterizó durante años a la popular red social.

El proyecto llega después de que Elon Musk comprara Twitter y cambiara su nombre por X en 2023. Ahora, Operation Bluebird busca aprovechar el vacío dejado por aquella transformación y plantea que la antigua marca fue abandonada. Detrás de la iniciativa aparece Stephen Coates, exasesor legal especializado en marcas registradas de Twitter, junto a otros integrantes del proyecto.

Cómo es Twitter.now, la nueva red social

La propuesta de Twitter.now busca diferenciarse de X, aunque su nombre y estética remiten de forma directa a la plataforma original. Desde el sitio aseguran que no tienen ninguna afiliación con X Corp. y presentan el servicio como una nueva plaza pública basada en la confianza, la transparencia y una mayor capacidad de decisión por parte de los usuarios.

Uno de los puntos centrales del nuevo Twitter es su sistema para combatir la desinformación. La plataforma utiliza una inteligencia artificial llamada VERA, que analiza las publicaciones, verifica información y ofrece fuentes o contexto. A partir de ese proceso, el sistema asigna una puntuación de confianza a los contenidos.

Los usuarios podrán utilizar esa información para decidir qué tipo de publicaciones quieren ver. Por ejemplo, tendrán la posibilidad de reducir la visibilidad de mensajes con una puntuación baja o considerados poco confiables. La idea es que el control sobre el contenido no dependa exclusivamente de un algoritmo centralizado.

Operation Bluebird plantea que la antigua marca fue abandonada.

Por el momento, Twitter.now se encuentra en una etapa inicial de pruebas. El acceso anticipado tiene un costo de 20 dólares, mientras el equipo continúa desarrollando las funciones y la estructura definitiva de la plataforma.

La disputa por la marca Twitter

El regreso del nombre no está exento de polémica. Operation Bluebird sostiene que, tras el cambio de Twitter a X, la compañía de Musk dejó de utilizar marcas como “Twitter” y “Tweet”, lo que abrió la puerta a reclamar su abandono.

El argumento se basa en la legislación estadounidense sobre marcas registradas: si una empresa deja de utilizar una marca y no demuestra intención de recuperarla, otro actor podría intentar solicitarla. Sin embargo, X Corp. no comparte esa interpretación y el conflicto ya derivó en acciones legales.

Así, Twitter.now inicia su recorrido en un mercado cada vez más competitivo y con un desafío enorme: recuperar el peso de una de las marcas más reconocidas de la historia de las redes sociales, pero con una propuesta diferente y sin depender de Elon Musk ni de X.