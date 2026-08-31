Vuelve un ícono de los 90: el legendario juguete que regresa transformado en un anillo inteligente

El dispositivo también incluye controles a ambos lados de la carcasa para interactuar con la mascota virtual.

El Tamagotchi, uno de los juguetes más recordados de los años 90, está de regreso con una versión completamente renovada: ahora tiene formato de anillo. Bandai desarrolló el Tamagotchi Ring para celebrar el 30.º aniversario de la franquicia, manteniendo la clásica idea de cuidar una mascota virtual, pero en un dispositivo mucho más pequeño y pensado para llevar puesto.

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El nuevo Tamagotchi en forma de anillo mide apenas 28 milímetros de alto, aproximadamente la mitad que el modelo original, y conserva su tradicional diseño con forma de huevo. En la parte frontal incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas, que Bandai presenta como la más pequeña utilizada hasta ahora en la serie. El dispositivo también incluye controles a ambos lados de la carcasa para interactuar con la mascota virtual.

Cómo es el nuevo Tamagotchi Ring

A pesar de su reducido tamaño, el Tamagotchi Ring incluye 30 de las mascotas virtuales más populares de la historia del juguete. Además, dependiendo de cómo se cuide y críe a cada personaje, existe la posibilidad de que evolucione hacia un personaje secreto.

Los tres botones que aparecen debajo de la pantalla mantienen una función estética para conservar la apariencia clásica del Tamagotchi. Los controles reales están ubicados a los costados del dispositivo.

Bandai explicó que el desarrollo del anillo llevó dos años y que el producto está compuesto por 52 componentes electrónicos y 12 piezas de plástico. Debido a su tamaño, no utiliza una pila reemplazable: funciona con una batería recargable que se puede cargar mediante un estuche incluido.

El Tamagotchi Ring estará disponible en tres terminaciones: plata, oro y degradado perlado. El modelo está pensado originalmente para la talla japonesa 14, aunque incluye un adaptador para ajustarlo a dedos equivalentes a la talla 10.

Precio y lanzamiento del Tamagotchi en forma de anillo

En Japón, el nuevo Tamagotchi Ring cuesta 7.700 yenes. Bandai abrió los pedidos el 27 de agosto de 2026 a través de Premium Bandai y las primeras entregas están previstas para febrero de 2027.

Por el momento, la compañía no confirmó un lanzamiento internacional.

Por el momento, la compañía no confirmó un lanzamiento internacional. Sin embargo, el producto también aparece en la tienda japonesa Meccha Japan por unos 82 dólares, con envíos internacionales y despachos previstos a partir de febrero de 2027.

El regreso del Tamagotchi recupera así una idea que marcó a toda una generación. El juguete, lanzado por Bandai en 1996, se hizo popular gracias a una propuesta simple pero novedosa para la época: cuidar una mascota virtual alimentándola, limpiándola y atendiendo sus necesidades desde un pequeño dispositivo portátil.