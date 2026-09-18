¿Videos reales o estafas digitales?: la alarmante revelación sobre el contenido creado por IA en YouTube

YouTube enfrenta un fenómeno que crece a partir del uso de inteligencia artificial: los tráilers falsos de películas y series que buscan conseguir clics y visualizaciones con imágenes, voces y escenas generadas artificialmente. El contenido suele presentar secuelas inexistentes o supuestos adelantos de grandes producciones, con miniaturas llamativas que pueden hacer creer al usuario que está frente a un lanzamiento oficial.

{{{htmlAmp}}}

Durante 2024 y 2025, canales como Screen Culture y KH Studio llegaron a reunir más de dos millones de suscriptores y cerca de 1.900 millones de visualizaciones combinadas mediante este método. Publicaban videos que mezclaban fragmentos de películas reales con imágenes generadas por IA y los presentaban como tráilers auténticos. YouTube terminó cerrando ambos canales en diciembre de 2025 por incumplir sus políticas contra el spam y los metadatos engañosos.

El negocio de los videos generados con IA

El fenómeno no se limita a las películas. Una investigación de Indicator, publicada junto con The Guardian, detectó 26 canales que acumularon casi 70 millones de reproducciones con unos 900 videos relacionados con el juicio de Sean “Diddy” Combs. En ellos aparecían miniaturas creadas con IA y citas inventadas atribuidas a figuras como Justin Bieber, Jay-Z o Dwayne Johnson.

El modelo también puede ser muy rentable. Wanner Aarts, quien administra decenas de canales y vende cursos sobre este negocio, afirmó que obtiene más de 130.000 dólares mensuales con 45 canales. Según explicó, utiliza herramientas como ChatGPT para los guiones, Midjourney para imágenes y miniaturas, Google Veo 3 para generar videos y ElevenLabs para las voces.

YouTube denomina “AI slop” al contenido de baja calidad producido masivamente con inteligencia artificial. La plataforma asegura que no busca prohibir la IA como herramienta creativa, sino combatir la publicación automatizada de grandes cantidades de contenido repetitivo y de poco valor.

Cómo detectar un tráiler falso en YouTube

La plataforma reforzó sus sistemas contra el spam y el clickbait. Además, desde marzo de 2026 prueba encuestas en las que algunos usuarios pueden indicar si un video les parece “AI slop”. En julio de 2025, YouTube también cambió el nombre de su política de “contenido repetitivo” a “contenido inauténtico”, estableciendo que este tipo de material producido en masa no puede monetizarse.

YouTube denomina “AI slop” al contenido de baja calidad producido masivamente con IA.

Para los usuarios, hay varias señales que pueden servir como alerta: miniaturas demasiado espectaculares, voces artificiales, imágenes que no mantienen continuidad y canales que publican decenas de supuestos estrenos. También conviene comprobar si el tráiler aparece en los canales oficiales del estudio o de la película antes de tomarlo como verdadero.

La clave está en no dejarse llevar únicamente por una miniatura llamativa. En un escenario donde la inteligencia artificial permite fabricar imágenes, voces y videos cada vez más convincentes, revisar la fuente original puede evitar caer en otro contenido creado únicamente para conseguir clics.