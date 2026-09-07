El paso a paso definitivo para bajar videos de YouTube gratis a tu computadora sin instalar programas

Descargar videos de YouTube en una computadora es posible mediante diferentes métodos, aunque la plataforma no ofrece una opción para guardar libremente sus archivos fuera de su aplicación. La alternativa oficial es YouTube Premium, que permite descargar contenido para verlo sin conexión desde la aplicación móvil, pero no guardar el video como un archivo para utilizarlo en otros dispositivos.

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Para quienes buscan descargar un video de YouTube gratis, existen páginas y programas de terceros que permiten hacerlo. Sin embargo, no todas las opciones son igual de confiables: algunas están cargadas de publicidad, pueden mostrar botones de descarga falsos o exigir registros y pagos. Por eso, conviene elegir herramientas conocidas y descargarlas siempre desde sus sitios oficiales.

Las opciones para descargar videos de YouTube

Una de las alternativas más sencillas son las páginas web de descarga. El procedimiento consiste en copiar la URL del video de YouTube, pegarla en el sitio elegido y seguir las instrucciones para generar el enlace de descarga. Entre las opciones mencionadas se encuentran Free Video Downloader, de Freemake, y YT Clipper. Algunas permiten descargar gratis en determinadas resoluciones, mientras que otras funciones pueden ser de pago.

El principal problema de estas páginas es la seguridad. Algunas pueden estar repletas de publicidad y utilizar botones que parecen destinados a descargar el video, pero que en realidad conducen a otros sitios. Por eso, hay que prestar atención antes de hacer clic.

Una de las alternativas más sencillas son las páginas web de descarga.

Para una descarga más confiable desde una computadora, una de las herramientas recomendadas es JDownloader. Es un gestor de descargas de código abierto que funciona en Windows, macOS y GNU/Linux. Una vez instalado, se puede copiar la dirección del video y el programa detectará su contenido, permitiendo elegir qué elementos descargar, como el video, la imagen de portada o la pista de audio.

Otra posibilidad es Open Video Downloader, también gratuito y de código abierto. Su funcionamiento es similar y cuenta con versiones para distintos sistemas operativos.

Cómo hacerlo con VLC

También se puede recurrir a VLC, el conocido reproductor multimedia. Para hacerlo, primero hay que copiar la URL del video y abrirla desde la opción “Abrir ubicación de red” dentro de VLC. Una vez que comienza la reproducción, desde “Información multimedia” se puede obtener una URL temporal para abrir en el navegador y guardar posteriormente el video.

Por último, existen extensiones y scripts para navegadores, aunque representan una alternativa menos recomendable por los permisos que pueden solicitar y los posibles riesgos para la privacidad. En todos los casos, es conveniente utilizar herramientas conocidas y evitar sitios que generen dudas.