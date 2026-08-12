El fin de una era en YouTube: qué hay que hacer ahora para superar el umbral de cobro y monetizar el canal

La modificación representa el mayor endurecimiento de las condiciones de monetización de YouTube.

YouTube endurecerá los requisitos para monetizar videos a partir del 1 de febrero de 2027. Los nuevos creadores que quieran ingresar al Programa de Socios de YouTube (YPP) deberán alcanzar 8.000 horas de reproducción válidas durante los últimos 365 días, el doble de las 4.000 horas que se exigen actualmente. Además, el requisito para los Shorts también aumentará: pasará de 10 a 20 millones de visualizaciones válidas en 90 días. La exigencia de contar con al menos 1.000 suscriptores se mantendrá sin cambios.

La modificación representa el mayor endurecimiento de las condiciones de monetización de YouTube en ocho años. Los canales que ya forman parte del programa no perderán el acceso ni sus ingresos, pero deberán aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para continuar recibiendo los beneficios correspondientes.

Cuáles son los nuevos requisitos de YouTube

Desde febrero de 2027, quienes busquen comenzar a generar ingresos deberán cumplir con estas condiciones:

8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días.

en los últimos 365 días. 20 millones de visualizaciones de Shorts en los últimos 90 días.

en los últimos 90 días. 1.000 suscriptores, el único requisito que permanece igual.

El cambio no significa que YouTube pague directamente por las horas vistas. La plataforma genera ingresos principalmente a partir de vistas monetizadas, es decir, aquellas en las que se muestran anuncios. Las horas de reproducción funcionan como una condición para ingresar al programa y como una referencia sobre el alcance de un canal.

Cuánto dinero se puede ganar con 8.000 horas

El ingreso final depende de factores como el país de la audiencia, la temática del canal y la duración de los videos. En contenidos en español de Latinoamérica y España, el RPM -ingreso por cada mil reproducciones- se ubica entre 1 y 5 dólares.

YouTube endurecerá los requisitos para monetizar videos a partir del 1 de febrero de 2027.

Por ejemplo, si un canal acumula unas 100.000 visualizaciones anuales, podría generar entre 100 y 500 dólares. Con un RPM de 1 dólar, serían unos 100 dólares, mientras que con uno de 3 dólares alcanzaría aproximadamente los 300 dólares. En nichos con mejores tasas publicitarias, el monto podría superar los 500 dólares.

Además, desde febrero de 2027 YouTube Premium Lite se expandirá a todos los países donde ya funciona la versión estándar. La plataforma distribuirá el 60% de sus ingresos netos entre los creadores, frente al 30% correspondiente al plan Premium convencional.