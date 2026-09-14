Premios en dólares y apoyo financiero real: la medida de Riot Games para democratizar la competencia en el VCT 2027

Llegar al Champions del VCT ya no va a ser solo una cuestión de talento en la mira, sino también de sustento económico para sostener ese camino. Riot Games anunció cambios para la temporada 2027 del circuito competitivo de Valorant que apuntan directamente a eso.

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A partir de las clasificatorias abiertas del VCT Kickoff, que arrancan en noviembre, el Kickoff de VCT Americas, VCT EMEA y VCT Pacific contará con 12 equipos en cada región: 8 equipos asociados y 4 procedentes del circuito abierto. Es una vía directa para que equipos sin franquicia lleguen a competir codo a codo con las organizaciones establecidas.

Plata real para los que se ganan su lugar

La novedad más importante pasa por el dinero. A partir de 2027, los equipos no asociados que logren llegar a las grandes instancias del VCT —Kickoff, Cups, Masters y Champions— van a recibir pagos fijos por clasificación, además de poder acceder a las ganancias de la bolsa de premios correspondiente. La idea, según explicó la propia compañía, es que una buena actuación deportiva venga siempre acompañada de un respaldo económico concreto.

Más de una chance para clasificar

Otro cambio importante es que las regiones van a poder organizar varias clasificatorias abiertas, lo que le da a los equipos más de una oportunidad de meterse en el Kickoff a lo largo de la temporada. Eso sí, mantener ese progreso competitivo va a exigir continuidad: tanto los equipos abiertos como los liderados por creadores de contenido necesitan conservar al menos 3 de sus 5 jugadores para no perder lo avanzado.

Qué necesitan preparar los equipos desde ya

Riot Games aclaró que todavía no es momento de inscribirse, pero sí de empezar a prepararse: armar el roster competitivo, verificar que los jugadores tengan el pasaporte vigente para viajar, y seguir los canales regionales para conocer fechas de inscripción, formatos y requisitos de elegibilidad, que incluyen restricciones de edad y umbrales de MMR. En la mayoría de las regiones, además, al menos 3 de los 5 jugadores de cada alineación deberán ser oriundos de esa región.