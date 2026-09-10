Fiesta para la PS5: todo lo que dejó el State of Play con los nuevos tráilers y fechas confirmadas

La compañía organizó los anuncios alfabéticamente para repasar de manera sencilla todas las novedades presentadas.

PlayStation realizó una doble presentación con State of Play y State of Play Japan, dos eventos que reunieron anuncios de más de 30 juegos de distintos estudios. Durante las transmisiones se mostraron nuevos tráileres, detalles de jugabilidad y fechas de lanzamiento de varios títulos que llegarán a PS5 y, en algunos casos, también a PS4.

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Entre las principales novedades aparecen Dragon Ball Xenoverse 3, Daba: Land of Water Scar, Fate/Extra Record y Dragon Quest Monsters: The Withered World, además de nuevas propuestas y expansiones para juegos ya conocidos. La compañía organizó los anuncios alfabéticamente para repasar de manera sencilla todas las novedades presentadas.

Los principales anuncios de State of Play

Conq fue presentado con su primer tráiler. Se trata de una experiencia bélica ambientada en un mundo abierto compartido, donde los jugadores podrán liderar ejércitos por tierra y mar, atacar fortalezas, construir máquinas de asedio y participar en enfrentamientos a gran escala.

Por su parte, Crimson Desert tendrá una nueva expansión llamada Charting the Unknown, que llegará a PlayStation Store el 15 de octubre. El contenido ampliará la aventura de Pearl Abyss y seguirá a Kliff, Oongka y Damiane mientras emprenden un viaje para descubrir su propósito y decidir su futuro.

Daba: Land of Water Scar, desarrollado por Dark Star Games como parte del China Hero Project de PlayStation, llegará a PS5 en febrero de 2027. Su nuevo tráiler muestra un mundo fantástico y al protagonista, un hombre de arcilla que atraviesa una tierra cuyas aguas se secaron.

Otro de los anuncios destacados fue Digimon Story Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy, una expansión que llegará a PS5 en 2027. La historia transcurrirá tres años después del juego principal, incorporará un nuevo protagonista y compañero y sumará alrededor de 50 Digimon nuevos.

Los fanáticos de Dragon Ball también recibieron novedades: Dragon Ball Xenoverse 3 llegará a PS5 en 2027. El título permitirá crear un héroe propio, desarrollar un estilo de combate y enfrentarse a diferentes oponentes.

PlayStation realizó una doble presentación con State of Play y State of Play Japan.

En tanto, Dragon Quest Monsters: The Withered World llegará a PS5 el 3 de diciembre. El juego presenta a dos jóvenes domadores de monstruos que recorren un misterioso mundo alternativo junto a las criaturas que encuentran.

Finalmente, Fate/Extra Record ya tiene fecha confirmada: llegará a PS5 y PS4 el 28 de enero de 2027. El remake incluirá una versión ampliada de la Guerra del Santo Grial en la Luna y un sistema de combate renovado basado en cartas de comando y construcción de mazos, que suma un componente estratégico a los enfrentamientos.