PlayStation renueva PS Plus: los imperdibles títulos que se suman gratis en septiembre

Los juegos mensuales de PlayStation Plus ya fueron confirmados y traerán cuatro propuestas muy diferentes para los usuarios de PS4 y PS5. La nueva selección estará disponible desde el martes 1 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre e incluye Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life y Chained Echoes.

De esta manera, los suscriptores de PlayStation Plus podrán sumar a su biblioteca un shooter táctico, uno de los principales juegos de béisbol del mercado, una aventura cooperativa de mundo abierto y un RPG inspirado en los clásicos japoneses. Una vez agregados durante el período disponible, los títulos podrán jugarse mientras se mantenga activa la suscripción correspondiente.

Sniper Elite: Resistance y MLB The Show 26, entre los destacados

Uno de los grandes nombres de la selección es Sniper Elite: Resistance, disponible para PS5 y PS4. El juego lleva la acción de la franquicia a la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, con una historia paralela a los acontecimientos de Sniper Elite 5.

La propuesta combina francotirador, sigilo y combate táctico en tercera persona. Además, permite completar toda la campaña en modo cooperativo e incorpora nuevamente el modo Invasión del Eje, donde los jugadores pueden ingresar a la partida de otra persona como un francotirador enemigo. También cuenta con enfrentamientos online para hasta 16 jugadores y un modo supervivencia cooperativo para enfrentar oleadas de enemigos.

Por su parte, MLB The Show 26, exclusivo de PS5 dentro de esta selección, apuesta por una experiencia más profunda para los fanáticos del béisbol. El título incorpora modos renovados, nuevas características y mejoras visuales en los estadios.

En Road To The Show, los jugadores pueden avanzar en su carrera desde el MLB Draft Combine o buscar oportunidades en una de las 11 nuevas universidades. Mientras tanto, Diamond Dynasty permite armar equipos con figuras de distintas épocas del béisbol y sumar nuevas cartas de rareza Diamante Rojo.

Los miembros de PlayStation Plus también tendrán acceso al paquete exclusivo Jump Star, que incluye cinco paquetes de The Show, un paquete de equipo y un paquete de inicio para personalizar la experiencia.

Los títulos podrán jugarse mientras se mantenga activa la suscripción correspondiente.

Wobbly Life y Chained Echoes completan la selección

Wobbly Life, disponible en PS5 y PS4, propone un mundo abierto lleno de minijuegos, misiones, secretos y desafíos. Se puede jugar en solitario o con hasta otros tres jugadores, tanto online como en modo local con pantalla dividida.

Finalmente, Chained Echoes llega a PS4 con una aventura RPG de estética clásica de 16 bits. La historia sigue a un grupo de héroes que busca terminar con la guerra entre tres reinos, en un mundo donde conviven dragones, magia y enormes mechas.

Antes del cambio de selección, los suscriptores tienen hasta el 31 de agosto para agregar a su biblioteca Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis.