VALORANT Masters Shanghái: fechas, formato y cómo ver en vivo el certamen internacional

Todas las series serán al mejor de tres mapas y dos derrotas significarán la eliminación.

El VALORANT Champions Shanghai 2026 reunirá a los 16 mejores equipos del mundo para definir al campeón de la temporada. El torneo se disputará en Shanghái, China, entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre, con representantes de las regiones Americas, China (CN), EMEA y Pacific.

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La competencia llegará después de una temporada en la que el VCT mostró un cambio de protagonistas, con nuevos aspirantes que rompieron varios pronósticos y dos nuevos campeones en los Masters. Ahora, todos buscarán quedarse con el trofeo más importante del año en una edición que combinará competencia, cultura y comunidad a lo largo de la ciudad china.

Cómo será el formato del Champions Shanghai

El torneo estará dividido en Fase de Grupos y Playoffs. La primera etapa se jugará del 24 de septiembre al 4 de octubre y contará con cuatro grupos, cada uno integrado por un representante de las cuatro regiones.

Los 16 equipos comenzarán la competencia y solamente ocho avanzarán a los Playoffs. Todas las series serán al mejor de tres mapas y dos derrotas significarán la eliminación.

Los Playoffs comenzarán el 7 de octubre y utilizarán un formato de doble eliminación. En esta instancia, una derrota dejará a los equipos al borde de la eliminación, mientras que una segunda derrota significará el adiós definitivo.

Cuándo se juega la gran final

La etapa decisiva tendrá lugar entre el 7 y el 18 de octubre. Después de varias jornadas de competencia y días de descanso, la llave inferior se definirá el 17 de octubre, mientras que la gran final del VALORANT Champions Shanghai 2026 será el domingo 18 de octubre.

La fase de grupos comenzará el jueves 24 de septiembre y tendrá actividad hasta el domingo 4 de octubre, con un descanso el lunes 28. Luego habrá dos jornadas sin partidas, el 5 y 6 de octubre, antes del inicio de los Playoffs.

La inauguración tendrá lugar el 24 de septiembre a las 5:00 de Argentina, según el horario indicado para la transmisión. Riot Games anticipa una apertura que recorrerá distintos espacios de Shanghái y combinará elementos de la cultura local con la comunidad y la competencia de VALORANT.

El torneo se disputará en Shanghái, China, entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre.

MVP, Pick'Ems y Shotcall

El torneo también tendrá diferentes propuestas para quienes sigan los partidos. El MVP de Champions Shanghai será elegido después de la final a partir del impacto, la regularidad y el rendimiento mostrado durante la competencia. La decisión estará a cargo de comentaristas, creadores y medios.

Además, los espectadores podrán obtener recompensas exclusivas por mirar el Champions Shanghai en vivo, incluido un título especial. También regresarán los Pick'Ems, auspiciados por AWS, para realizar predicciones sobre el torneo.

Por último, Shotcall ofrecerá una extensión de Twitch para participar en predicciones en vivo sobre mapas, rondas y momentos decisivos, acumular puntos y competir por posiciones en una clasificación mundial.