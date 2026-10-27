¿Vale la pena dar el salto? Revelan 8 datos cruciales que tenés que saber sobre el iPhone Duo

Ciertos detalles relacionados con sus accesorios son puntos importantes para evaluar antes de comprarlo.

El iPhone Duo es el primer smartphone plegable de Apple y busca competir en una categoría que Samsung inauguró siete años antes con el Galaxy Fold. El dispositivo combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con otra interior de 7,6 pulgadas, que permite aprovechar mejor el espacio para trabajar, navegar y consumir contenido.

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Aunque el equipo ofrece nuevas posibilidades, todavía presenta algunos aspectos por mejorar. La compatibilidad de las aplicaciones, la ausencia de Face ID y ciertos detalles relacionados con sus accesorios son puntos importantes para evaluar antes de comprarlo.

Las aplicaciones y la seguridad: qué cambia en el iPhone Duo

Uno de los principales desafíos del iPhone Duo es la adaptación de las aplicaciones a sus dos pantallas. Aunque servicios como Slack, Instagram y WhatsApp ya incorporaron optimizaciones para iOS 27.1, algunas interfaces todavía presentan errores o espacios negros que afectan la experiencia. Por eso, llevará tiempo hasta que todas las aplicaciones funcionen correctamente.

Otra novedad es que Apple dejó de lado Face ID en este modelo. En su lugar, incorporó Touch ID, el lector de huellas dactilares integrado en el botón lateral. La Dynamic Island, por su parte, continúa presente, aunque ahora se ubica en el borde superior derecho de las pantallas.

En cuanto a los accesorios, el teléfono mantiene la compatibilidad con MagSafe para utilizar cargadores inalámbricos y soportes magnéticos. Sin embargo, la distribución del peso puede hacer que el dispositivo se incline cuando está desplegado sobre determinados soportes. Además, las billeteras magnéticas pueden sobresalir de la parte inferior, por lo que será necesario buscar alternativas de terceros.

Las funciones que conviene aprovechar

El formato plegable también incorpora herramientas prácticas. Una de ellas permite utilizar las cámaras traseras para sacar selfies, con una vista previa en la pantalla exterior. Así, es posible aprovechar cámaras de mayor calidad y acceder a los controles fotográficos desde el panel frontal.

La pantalla interior admite, además, dos aplicaciones abiertas en simultáneo. Se pueden arrastrar las apps hacia los costados para activar la pantalla dividida y guardar pares de aplicaciones en el menú de recientes para volver a utilizarlos juntos.

Uno de los principales desafíos del iPhone Duo es la adaptación de las aplicaciones a sus dos pantallas.

La pantalla interior mate de 7,6 pulgadas requiere cuidados especiales. Su acabado de nanotextura es parte integral del panel, por lo que intentar retirarlo puede anular la garantía. También hay que tener precaución con los protectores de terceros, ya que podrían afectar su funcionamiento.

Por otro lado, el teclado se puede dividir para facilitar la escritura con ambas manos. Apple también anunció una actualización que incorporará la función Reachability, diseñada para acercar los elementos de la interfaz al alcance de los dedos.

Finalmente, el iPhone Duo sumará compatibilidad con el Apple Pencil USB-C mediante una actualización de software prevista para finales de 2026. La función permitirá escribir y dibujar sobre la pantalla, aunque el dispositivo no tendrá un espacio integrado para guardar el lápiz.

En definitiva, el iPhone Duo ofrece nuevas posibilidades gracias a su diseño plegable, pero antes de comprarlo conviene considerar sus limitaciones de software, sus accesorios y el precio de 1.999 dólares.