Llega el primer iPhone plegable a México: dónde comprar el nuevo iPhone Duo y precios de todas sus versiones

Apple abrió en México la preventa del iPhone Duo, con un precio inicial de 47.999 pesos mexicanos y entrega general prevista para el 23 de octubre.

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El iPhone Duo ya se puede encargar. La preventa arrancó el viernes 16 de octubre desde la tienda oficial de Apple y el precio de entrada es solo el punto de partida: lo que se termina pagando depende del plan de cuotas y del canje de un iPhone usado.

Cuándo empieza la preventa y a qué hora

La preventa empezó el viernes 16 de octubre, desde las 6 de la mañana, hora del centro de México. Desde entonces, el equipo se puede encargar en la tienda online de Apple México.

La entrega general está prevista para el viernes 23 de octubre. Entre una fecha y otra hay siete días en los que el iPhone Duo se consigue solo por reserva.

Cuánto cuesta el iPhone Duo y cómo pagarlo

El precio inicial es de 47.999 pesos mexicanos de contado. Apple ofrece además un plan a 18 meses sin intereses, con pagos desde 2.666,61 pesos mexicanos por mes. El monto final puede variar según la configuración elegida y las condiciones de la modalidad de pago.

Hay dos vías más para bajar el desembolso inicial: una opción de préstamo de Banco Azteca y el programa de canje, que reconoce entre 950 y 16.000 pesos mexicanos de crédito por un iPhone usado. El monto depende de la evaluación del equipo que se entregue y de los términos del programa, así que corresponde leer las condiciones en la tienda antes de pagar.

Dónde comprarlo y qué pasa en la Argentina

La compra se hace en la tienda oficial de Apple México, donde se personaliza el equipo y se elige color y almacenamiento. La configuración que aparece de inicio es Blanco Estrella de 256 GB.

Todos los valores corresponden al mercado de México y están expresados en pesos mexicanos. La disponibilidad en la Argentina no está clara, así que por ahora estos números sirven como referencia de precios y no como oferta local.