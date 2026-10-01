Comienza la preventa del iPhone Duo: cómo acceder antes a la compra del primer teléfono plegable de Apple

El teléfono que la industria venía esperando desde hacía años por fin tiene fecha concreta en México. Apple confirmó que la preventa del iPhone Duo, su primer plegable, arranca el viernes 16 de octubre a las 6:00 de la mañana, hora de Ciudad de México, una semana antes del lanzamiento oficial.

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El iPhone Duo combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, para usarlo cerrado como un celular convencional, con una pantalla interior de 7,6 pulgadas que se despliega para tareas que piden más espacio, como mirar video o trabajar con varias apps abiertas.

Cómo y dónde conseguirlo antes que nadie

La preventa estará disponible tanto en el sitio web de Apple México como en las tiendas físicas de la marca, con la posibilidad de recibir asistencia de especialistas en los dos canales. Quien quiera asegurarse una unidad apenas se habiliten los pedidos va a necesitar estar atento desde temprano, porque el lanzamiento oficial recién llega el 23 de octubre.

El equipo se ofrece en dos colores, blanco estelar y cielo nocturno, y en cuatro capacidades de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, para cubrir tanto a quien busca el modelo de entrada como a quien necesita espacio de sobra.

Cuánto cuesta en México

Los precios en México arrancan en 47.999 pesos para la versión de 256 GB y escalan hasta 77.999 pesos en la configuración tope de 2 TB. En el medio quedan las versiones de 512 GB, a 52.999 pesos, y de 1 TB, a 62.999 pesos, un rango que ubica al Duo bien por encima del resto de la línea iPhone.

Por dentro, el teléfono suma un marco de titanio, un sistema de dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles y el chip A20 Pro, pensado para sostener el consumo extra de energía y procesamiento que implica una pantalla plegable de este tamaño. La batería, dual, busca compensar esa exigencia sin resignar autonomía frente a un iPhone tradicional.