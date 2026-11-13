¿Usás la IA para cotizar tus servicios? El error más común al pedirle un presupuesto y cómo solucionarlo con una sola instrucción

La IA funciona como un asistente para agilizar la tarea, pero el usuario conserva el control.

La inteligencia artificial puede ayudar a crear presupuestos y cotizaciones profesionales de manera rápida y ordenada. A partir de los datos que proporciona el usuario, herramientas de IA pueden organizar precios, calcular subtotales, redactar descripciones de productos o servicios y presentar una propuesta comercial con un formato claro.

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Esta posibilidad resulta especialmente útil para trabajadores independientes, emprendedores y pequeñas empresas que elaboran presupuestos con frecuencia. Sin embargo, para conseguir un resultado confiable es fundamental darle instrucciones precisas, proporcionar toda la información necesaria y revisar los datos antes de enviar el documento al cliente.

Qué información necesita la IA para preparar un presupuesto

Antes de abrir una herramienta de inteligencia artificial, conviene reunir los datos que deberán aparecer en la cotización. Entre ellos se encuentran:

Datos del proveedor : nombre del profesional o empresa.

Datos del cliente : información de la persona o compañía que recibirá la propuesta.

Descripción del trabajo : detalle de los productos o servicios ofrecidos.

Precios : cantidades, valores unitarios y subtotales.

Condiciones comerciales : plazos de entrega, formas de pago y vigencia del presupuesto.

Moneda y país: contexto necesario para presentar correctamente los importes.

También es importante identificar posibles gastos adicionales desde el comienzo, para evitar confusiones posteriores.

El prompt para pedirle a la IA una cotización profesional

Una vez reunida la información, se puede utilizar una instrucción específica para que la herramienta organice los datos y genere un documento listo para presentar.

El siguiente prompt sirve como punto de partida:

"Actuá como un especialista en administración y redacción comercial. Necesito que prepares un presupuesto o cotización profesional, claro y ordenado, listo para presentar a un cliente.

Organizá la información en un documento con título, datos del proveedor, datos del cliente, fecha de emisión, descripción de los productos o servicios, cantidades, precios unitarios, subtotales, total final, plazos de entrega, condiciones de pago y vigencia de la propuesta.

Utilizá un tono formal, cordial y profesional. Presentá los importes en una tabla y destacá el total.

No inventes precios, impuestos, descuentos, datos personales ni condiciones que no te haya proporcionado. Si falta información importante, indicá qué dato necesito completar. Verificá las operaciones matemáticas y señalá cualquier inconsistencia antes de entregar la versión definitiva.

Estos son los datos:"

Para conseguir un resultado confiable es fundamental darle instrucciones precisas.

Cómo mejorar el resultado de la cotización

Además de generar el documento, la IA permite organizar los importes en tablas detalladas, algo especialmente práctico cuando una propuesta incluye distintos productos, servicios o etapas de trabajo.

También se puede adaptar el tono según el destinatario. Por ejemplo, una cotización para una empresa puede necesitar un lenguaje más formal y técnico, mientras que un presupuesto para un cliente particular puede ser más directo y sencillo. Para conseguirlo, se puede solicitar: "Reescribí esta cotización con un tono profesional, claro y cercano. Evitá las expresiones demasiado técnicas y explicá cada servicio de manera que el cliente pueda comprender qué está contratando".

Por último, es fundamental aclarar qué incluye el importe, cuántas revisiones contempla el servicio, qué materiales están incluidos y qué tareas podrían generar costos adicionales. También conviene especificar la fecha de vencimiento del presupuesto y cómo se realizará el pago.

La revisión final sigue siendo responsabilidad del profesional. Antes de enviar la propuesta, hay que controlar los nombres, las fechas, los importes, los impuestos y las condiciones comerciales. La IA funciona como un asistente para agilizar la tarea, pero el usuario conserva el control sobre los precios y los compromisos que asume.