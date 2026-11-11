¿Buscás ofertas para las fiestas? Las 10 funciones de IA de Amazon pensadas para cuidar el bolsillo

A través de Alexa, es posible configurar la plataforma para las compras de Navidad.

Amazon incorporó herramientas de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los usuarios a encontrar descuentos, comparar precios y organizar las compras navideñas. A través de Alexa y otras funciones de su plataforma, es posible configurar alertas de promociones, consultar el historial de precios e incluso programar compras automáticas cuando un producto alcanza un valor determinado.

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Estas herramientas buscan simplificar la búsqueda de regalos durante una temporada en la que abundan las ofertas temporales y las modificaciones de precios. Además, permiten recibir recomendaciones personalizadas a partir de búsquedas anteriores, listas de deseos y productos consultados. Sin embargo, la disponibilidad de algunas funciones depende del país, el artículo y la versión de la aplicación.

Las 10 funciones de inteligencia artificial de Amazon para ahorrar en Navidad

Las herramientas de Amazon ofrecen distintas alternativas para encontrar productos y aprovechar promociones. Estas son las principales:

Alertas de descuentos : Alexa para compras permite configurar notificaciones para categorías específicas o artículos determinados. De esta manera, el usuario puede recibir un aviso cuando un producto alcance un precio más bajo.

: Alexa para compras permite configurar notificaciones para categorías específicas o artículos determinados. De esta manera, el usuario puede recibir un aviso cuando un producto alcance un precio más bajo. Compras automáticas: quienes ya eligieron qué quieren comprar pueden establecer un precio máximo y autorizar una operación automática. Si el artículo llega a ese valor, Amazon completa el pedido utilizando el método de pago predeterminado.

Historial de precios : esta función permite consultar las variaciones de valor de cientos de millones de productos durante un período de hasta un año. Así, es posible comprobar si una promoción realmente representa una rebaja.

: esta función permite consultar las variaciones de valor de cientos de millones de productos durante un período de hasta un año. Así, es posible comprobar si una promoción realmente representa una rebaja. Listas de compras por mensaje : los usuarios pueden enviarle a Alexa una nota escrita, una fotografía o un recordatorio. La IA analiza el pedido y busca productos relacionados para ofrecer distintas alternativas.

: los usuarios pueden enviarle a Alexa una nota escrita, una fotografía o un recordatorio. La IA analiza el pedido y busca productos relacionados para ofrecer distintas alternativas. Avisos de lanzamientos y reposiciones : mediante la opción "Avísame cuando", es posible solicitar notificaciones sobre artículos que todavía no están disponibles o que suelen agotarse rápidamente.

: mediante la opción "Avísame cuando", es posible solicitar notificaciones sobre artículos que todavía no están disponibles o que suelen agotarse rápidamente. Búsquedas con lenguaje natural : la barra de búsqueda permite realizar preguntas específicas sobre un producto. Por ejemplo, se puede consultar qué características debería tener una aspiradora robot para una casa con mascotas.

: la barra de búsqueda permite realizar preguntas específicas sobre un producto. Por ejemplo, se puede consultar qué características debería tener una aspiradora robot para una casa con mascotas. Ofertas personalizadas: Alexa utiliza información de las listas de deseos, el historial de navegación y las compras anteriores para mostrar promociones que podrían interesarle a cada usuario.

Estas herramientas buscan simplificar la búsqueda de regalos

Búsqueda de productos con fotografías : Amazon Lens permite tomar una imagen, cargar una captura de pantalla o escanear un código de barras. Después, ofrece artículos similares que pueden filtrarse por marca, color y otras características.

: Amazon Lens permite tomar una imagen, cargar una captura de pantalla o escanear un código de barras. Después, ofrece artículos similares que pueden filtrarse por marca, color y otras características. Listas para organizar regalos : las Listas de Amazon permiten separar productos según destinatarios, ocasiones o presupuestos. También se pueden compartir con familiares y amigos y configurar alertas de descuentos.

: las Listas de Amazon permiten separar productos según destinatarios, ocasiones o presupuestos. También se pueden compartir con familiares y amigos y configurar alertas de descuentos. Resúmenes de productos y búsquedas externas: la función "Escucha lo más destacado" genera resúmenes de audio con características, precios y reseñas. Además, "Únete al chat" permite realizar consultas por texto o voz. Por su parte, Shop Direct incorpora productos de otras tiendas en los resultados y permite iniciar compras desde Amazon cuando la opción está habilitada.

De esta manera, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para planificar las compras navideñas, comparar alternativas y seguir las variaciones de precios antes de elegir un regalo.