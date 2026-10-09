Amazon revoluciona el mercado con sus primeras tablets Android y acceso total a Google Play

Amazon presentó sus Alexa Tablet 8, 11 y 12 Pro, tablets con Android 16 y las primeras de la compañía con acceso completo a Google Play, que ya están en preventa en Amazon México.

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Las Fire HD, que usaban Fire OS, se descontinúan. El cambio a Android con Google Play abre el acceso a más de 2 millones de aplicaciones, según Amazon, y esa es la novedad de fondo de esta línea.

Tres modelos y sus precios

La Alexa Tablet 8 cuesta $3.999 pesos mexicanos (4/64 GB) o $4.899 (4/128 GB), y la Alexa Tablet 11, $5.999 (8/64 GB) o $6.899 (8/128 GB). La Alexa Tablet 12 Pro cuesta $10.299 con pantalla estándar y $10.999 con la versión Nanomatte, ambas con 8 GB de RAM y 128 GB.

También hay accesorios: el Pro Keyboard y el Pro Pen cuestan aproximadamente $1.617 cada uno. Todos los valores corresponden a México.

Pantallas, procesadores y batería

Las tres tienen pantalla AMOLED: de 8,7 pulgadas en la Tablet 8, de 11 pulgadas con 90 Hz en la 11 y de 12 pulgadas con 120 Hz y 500 nits en la 12 Pro. La 12 Pro usa un procesador MediaTek Dimensity 8400 y las otras dos, un Dimensity 8189.

En batería, la Tablet 8 tiene 4.600 mAh con carga de 18 W, la 11 llega a 6.500 mAh y la 12 Pro a 9.000 mAh, ambas con carga de 27 W. La cámara trasera es de 8 MP en las dos primeras y de 13 MP en la 12 Pro.

Android 16, Alexa+ y disponibilidad

Las tres traen Android 16 y Amazon confirma al menos cuatro actualizaciones de software. Incluyen Alexa+, que se activa por voz o con el botón “Pregúntale a Alexa” y se entrega gratis, según la compañía.

La venta oficial en México inicia el 14 de octubre, y son las primeras tablets de Amazon que llegan al país de forma oficial. Amazon seguirá dando soporte a la serie Fire HD.